Công an Việt Nam đột kích 'ổ' lừa đảo ở Campuchia, bắt 59 người

Sáng 29/10, đoàn công tác đặc biệt của Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và Cục Cảnh sát hình sự triệt phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng với quy mô lớn, xuyên quốc gia.

Trong 59 nghi phạm bị bắt có 15 nữ, hoạt động tại khu vực đồi Bokor thuộc quần thể công viên sinh thái Bokor tại phường tuek Chhou, thành phố Bokor, tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia.

Công an kiểm tra tang vật lừa đảo qua mạng. Ảnh: Linh Đan

Theo điều tra, người cầm đầu đường dây là Sùng Thị Mải (tên thường gọi là Vi, 26 tuổi, trú xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), điều hành các nhân viên chủ chốt, chân rết thực hiện hành vi phạm tội. Nhóm này đã giả danh shipper, công an, quân đội hoặc người thành đạt để gọi điện lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 300 tỷ đồng của hơn 8.000 người ở Việt Nam.

Công an Lai Châu cho biết, chuyên án có sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Công an. Việc phá án thành công thể hiện sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Campuchia, trong bối cảnh vừa diễn ra Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội.

Các nghi phạm bị bắt giữ tại Campuchia. Ảnh: Linh Đan

Công an Lai Châu đang làm các thủ tục tiếp nhận nhóm nghi phạm này qua cửa khẩu một tỉnh giáp biên Campuchia, sau đó sẽ di lý về để điều tra mở rộng vụ án.