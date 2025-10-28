Hình ảnh dẫn giải các bị cáo trong vụ đánh bạc ngàn tỉ tại khách sạn Pullman

Sáng 28-10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 141 bị cáo khác về tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Theo cáo buộc, từ năm 2019, Kim In Sung, Giám đốc Công ty HS Development Việt Nam, bắt đầu tham gia quản lý, vận hành Câu lạc bộ OV, tức King Club (thuộc Công ty Việt Hải Đăng) trong thời hạn 5 năm.

Lực lượng chức năng dẫn giải các bị cáo tới phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Kim In Sung đã thuê người tổ chức sòng bạc trá hình cho người Việt Nam vào King Club sát phạt dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng. Công ty HS phải trả phí thuê cho King Club là 60.000 USD/tháng. Thời gian sau, phí thuê tăng dần lên 80.000 USD/tháng đến 110.000 USD/tháng.

Mỗi tháng Công ty HS phải chuyển cho King Club cố định 100.000 USD chi phí duy trì hoạt động.

Để tổ chức đánh bạc, nhóm Kim In Sung đặt ra quy định người Việt khi vào King Club phải xuất trình giấy tờ tùy thân, số điện thoại cho lễ tân. Sau đó lễ tân sẽ dùng phôi thẻ thành viên, dùng máy chuyên dụng in tên giả bằng tiếng nước ngoài cấp cho người chơi, chứ không dùng tên thật.

Một bị cáo được đưa đến Tòa án. Ảnh: Hoàng Huy

Tại King Club có 3 cách thức đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng là Slot, Roulette và Baccarat. Mỗi trò có cách thức chơi khác nhau để tích điểm, rồi đổi ra tiền USD.

Căn cứ dữ liệu điện tử thu được từ ngày 4-2-2024 đến 22-6-2024, CQĐT kết luận các bị cáo đã đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng như Slot, Roulette, Baccarat. Tổng số tiền sát phạt là 111 triệu USD, tương đương hơn 2.683 tỉ đồng.

Trong đó, Kim In Sung, 67 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, bị xác định đã thu lời bất chính 9,4 triệu USD - khoảng 228 tỉ đồng. Tuy nhiên, người này đã xuất cảnh khỏi Việt Nam trước thời điểm vụ án được phát hiện nên Bộ Công an đã phát lệnh truy nã.

Cáo trạng xác định vụ án này có tính chất rất nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài. Người đánh bạc thuộc nhiều thành phần như cán bộ, công chức, doanh nhân; số tiền phạm tội đặc biệt lớn. Họ thường thông qua người quen, bạn bè giới thiệu hoặc trực tiếp liên hệ với King Club để được mở thẻ thành viên.

Một số hình ảnh dẫn giải các bị cáo đến Tòa án:

Một bị cáo lớn tuổi được dìu đi. Ảnh: Hoàng Huy

Cảnh sát đưa một bị cáo lên phòng xét xử. Ảnh: Hoàng Huy

Vụ án có 141 bị cáo. Ảnh: Hoàng Huy

Nhiều người đang lên phòng xét xử trên tầng 3. Ảnh: Hoàng Huy

Xe của lực lượng chức năng đến TAND TP Hà Nội. Ảnh: Hoàng Huy