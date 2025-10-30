Xuất hiện cung trượt lớn trên QL 20, cấm toàn bộ người, phương tiện

Chiều 30/10, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã phát đi cảnh báo nguy hiểm, cấm tuyệt đối người và phương tiện di chuyển qua điểm sạt lở trên.

Hai ngày qua, lực lượng chức năng đã huy động người và phương tiện di dời, vận chuyển hàng trăm mét khối đất đá, cây rừng ra khỏi vị trí sạt lở. Tuy nhiên, khi lên kiểm tra phía taluy dương trên đỉnh đồi thông, cơ quan chức năng phát hiện thêm cung trượt mới với nhiều vết nứt, lún trượt đất và cây rừng, có dấu hiệu đẩy phăng xuống mặt quốc lộ 20.

Bên cạnh đó, mặt quốc lộ 20 qua khu vực này cũng đã xuất hiện vết nứt kéo dài khoảng 30m, hướng về phía taluy âm, gây nguy cơ mất an toàn.

Xuất hiện nhiều vết nứt lớn trên đồi thông, phía taluy dương Quốc lộ 20.

Để phòng ngừa sự cố do thiên tai gây ra, từ 16h ngày 30/10, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã cấm tuyệt đối người và phương tiện di chuyển qua vị trí trên.

Trong thời gian này, người và phương tiện di chuyển theo hướng từ tỉnh Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ) đi Đà Lạt phải lưu thông theo hướng quốc lộ 27, đến ngã ba Phi Nôm, rẽ phải vào quốc lộ 20 rồi lên Đà Lạt. Người và phương tiện di chuyển theo hướng từ Đà Lạt đi xã D’ran và tỉnh Khánh Hòa lưu thông theo hướng ngược lại.

Cung trượt nứt có nguy cơ đẩy phăng xuống Quốc lộ 20.​​​​

Những ngày qua, tỉnh Lâm Đồng có mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực sông suối, trũng thấp, nhất là các xã, phường như Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận, Hàm Liêm, Hàm Thắng, Hồng Sơn, Phú Thủy… đã xảy ra ngập lụt trên diện rộng. Lực lượng Công an đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể địa phương hỗ trợ di dời người dân và tài sản tới nơi an toàn.

Chiều 30/10, nhiều hồ thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thông báo điều tiết xả lũ, trong đó hồ Sông Quao và hồ Suối Đá lên tới 500m3/s.