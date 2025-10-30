Theo TWZ, giới quan sát cho rằng cuộc thử nghiệm mới nhất diễn ra tại quần đảo Novaya Zemlya ở Bắc Băng Dương – nơi Nga từng tiến hành nhiều vụ thử vũ khí hạt nhân trong quá khứ. Trước đó, lệnh cấm bay (NOTAM) đã được Nga ban hành quanh khu vực này vào ngày 21/10, trùng thời điểm các tàu chuyên dụng của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nga (Rosatom) và Không quân Nga xuất hiện.

Burevestnik hiện là tên lửa duy nhất trên thế giới sử dụng động cơ hạt nhân, giúp lượn trên bầu trời trong nhiều ngày, nhiều tuần hoặc bay nhiều lần vòng quanh Trái đất để chờ tấn công mục tiêu. Đây là các yếu tố mà các chuyên gia đánh giá là “thay đổi cuộc chơi”, do tên lửa có thể chủ động tấn công ở những nơi mà mục tiêu không ngờ đến. Tuy nhiên, do sử dụng động cơ hạt nhân, khí thải phát ra từ tên lửa có thể đi kèm với các vật liệu phóng xạ, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Cơ quan An toàn Phóng xạ và Hạt nhân Na Uy (DSA) cho biết họ chưa phát hiện bất kỳ bất thường nào về phóng xạ tại các trạm đo dọc biên giới. Phát ngôn viên của DSA nói với tờ Barents Observer: “Chúng tôi chưa ghi nhận điều gì bất thường, nhưng nếu có phát thải phóng xạ, sẽ mất nhiều thời gian để tới được Na Uy và được ghi nhận tại các trạm đo”.

Theo TWZ, một số vụ thử của Burevestnik của Nga từng gặp sự cố. Năm 2019, một vụ nổ trên xà lan tại Biển Trắng khiến 5 nhà khoa học Rosatom thiệt mạng và khiến phóng xạ gia tăng tại thành phố Severodvinsk. Giới phân tích khi đó cho rằng vụ nổ có thể liên quan đến lò phản ứng của một mẫu tên lửa Burevestnik từng rơi xuống biển.