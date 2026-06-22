Đại tướng Phan Văn Giang tiếp ông Hùng Cao, Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ

Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng ông Hùng Cao được bổ nhiệm làm Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ; tin tưởng rằng ông sẽ ủng hộ và tiếp tục là cầu nối quan trọng trong thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước, hai Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua được triển khai hiệu quả, thiết thực, phù hợp với quan hệ chung giữa hai nước, tập trung vào các lĩnh vực: Trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hợp tác giữa các quân, binh chủng, an ninh mạng, an ninh biển, quân y, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa...

Đại tướng Phan Văn Giang trao quà lưu niệm tặng Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao. Ảnh: Mod.gov.vn

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn trên cơ sở các văn bản, thỏa thuận đã ký kết, hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, tập trung vào các lĩnh vực trao đổi đoàn các cấp, đào tạo, an ninh biển, công nghiệp quốc phòng, hợp tác quân, binh chủng...

Với tinh thần “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai”, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh hai nước cần tiếp tục coi trọng và ưu tiên hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh và trên cơ sở Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh đã ký vào tháng 10/2025, Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn phía Hoa Kỳ hiện thực hóa các cam kết hỗ trợ Việt Nam, trong đó có việc bổ sung 130 triệu USD cho dự án xử lý ô nhiễm Dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa; đề nghị hai bên hoàn thành dự án trước năm 2030, qua đó mang lại môi trường sống an toàn cho người dân địa phương.

Khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh (MIA); Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Hoa Kỳ tăng cường chia sẻ thông tin, tài liệu, kỷ vật liên quan đến bộ đội Việt Nam trong chiến tranh và hỗ trợ nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt chiến tranh, góp phần triển khai hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Chính phủ Việt Nam phát động.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng bày tỏ tin tưởng Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao sẽ tiếp tục chỉ đạo để thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng song phương, nhất là trong lĩnh vực an ninh biển, đóng góp tích cực cho quan hệ chung giữa hai nước.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang hoan nghênh việc Hoa Kỳ cử quan chức, doanh nghiệp quốc phòng tham dự và trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12/2026 tại Hà Nội, góp phần vào thành công chung của triển lãm.

Về phần mình, Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang dành thời gian tiếp đoàn. Đánh giá cao hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua, đặc biệt là lĩnh vực hàng hải, Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục phối hợp, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng giữa hai bên.