Xử lý 2 trường hợp đốt pháo sáng sau trận chung kết Việt Nam - Thái Lan

Thực hiện sự chỉ đạo của Công an Thành phố Hà Nội, đồng chí Trung tá Vũ Thái Sơn – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an phường Bạch Mai trực tiếp chỉ đạo Ban Chỉ huy Công an phường triển khai các phương án bảo đảm ANTT; phân công lực lượng, bố trí các tổ công tác, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại những tuyến đường, khu vực trọng điểm, địa bàn có nguy cơ tập trung đông người và phương tiện như đường Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân, Bạch Mai, Minh Khai…

Ban chỉ huy Công an phường Bạch Mai ứng trực tại trung tâm giám sát camera để kịp thời chỉ đạo, xử lý các tình huống.

Trung tá Vũ Thái Sơn, Trưởng Công an phường trực tiếp chỉ đạo các phương án bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống đua xe trái phép.

Công an phường Bạch Mai ứng trực bảo đảm an toàn trận chung kết bóng đá giữa Việt Nam - Thái Lan

Công an phường phối hợp các lực lượng triển khai phương án bảo đảm an ninh, an toàn sau trận chung kết bóng đá.

Ngay từ trước khi trận đấu diễn ra và trong thời điểm trận đấu kết thúc, các tổ công tác được yêu cầu duy trì nghiêm quân số, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động phân luồng, hướng dẫn giao thông, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Trung tá Vũ Thái Sơn cho biết: "Để bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau trận chung kết, Công an phường đã bố trí lực lượng tại các nút giao và tuyến đường trọng điểm như Giải Phóng, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân, Bạch Mai, Minh Khai… để giải quyết ùn tắc và phòng ngừa tai nạn, duy trì tuần tra khép kín địa bàn phòng ngừa đua xe trái phép và móc túi, trộm cắp tài sản. Đặc biệt, tại các khu vực có nguy cơ tập trung đông người, phương tiện sau trận đấu, lực lượng Công an phường được yêu cầu chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện ngăn chặn tình trạng tụ tập, cổ vũ quá khích điều khiển phương tiện gây mất an ninh trật tự, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định".

Cũng trong đêm 26/8, rạng sáng 27/8, qua tuần tra kiểm soát, Công an phường đã kịp thời phát hiện, xử lý 2 vụ đốt pháo, tiếp nhận 1 vụ, 2 đối tượng đốt pháo của tổ công tác 141 bàn giao, xử lý 3 trường hợp không đội mũ bảo hiểm tham gia đoàn cổ vũ bóng đá, kiểm tra 2 trường hợp đi xe biển số giả.

Công an phường phát hiện 1 vụ 2 đối tượng đốt pháo tối 26/8

Công an phường phát hiện, kiểm tra 2 trường hợp đi xe biển số giả.

Với tinh thần quyết liệt, chủ động, trách nhiệm, Công an phường Bạch Mai đã giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân và tạo điều kiện để người hâm mộ được tận hưởng không khí chiến thắng một cách an toàn, văn minh.