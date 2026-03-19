Bộ trưởng Phan Văn Giang sang Trung Quốc, dự giao lưu hữu nghị quốc phòng cùng Bộ trưởng Đổng Quân

Sáng 19/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam sang Trung Quốc, dự các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc Lần thứ 10.

Tham gia đoàn có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng tham mưu trưởng...

Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Đổng Quân gặp nhau hôm 18/3. Ảnh: Đ.X.

Tại Cửa khẩu quốc tế Đông Hưng (Trung Quốc), Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, đã chủ trì lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu Việt Nam.

Dự kiến, các hoạt động chính giao lưu tại Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, gồm: lễ đón Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Đông Hưng; hai Bộ trưởng Quốc phòng thăm đại đội Biên phòng Đông Hưng và trồng cây hữu nghị; dự lễ khởi hành tuần tra, huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ;

Các hoạt động khác gồm tham quan Bia kỷ niệm đường mòn Hồ Chí Minh trên biển; thăm Khu thí điểm mở y học quốc tế Phòng Thành Cảng; đặt vòng hoa tưởng niệm Liệt sĩ Cách mạng Nhân dân Việt Nam - Trung Quốc và lễ tiễn Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Đông Hưng.

Trong khuôn khổ giao lưu lần này, hải quân hai nước sẽ tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Quân chủng Hải quân cử biên đội gồm 2 tàu hộ vệ tên lửa 015 - Trần Hưng Đạo và tàu - 012 Lý Thái Tổ, thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân tham gia.

Đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam trong buổi tổng duyệt hôm 18/3.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước sẽ trực tiếp có mặt tại cảng Phòng Thành để nghe chỉ huy hai biên đội hải quan Việt Nam – Trung Quốc báo cáo về công tác chuẩn bị và xin chỉ thị rời cảng thực hiện nhiệm vụ.

Dự kiến, biên đội tàu hải quân hai nước sẽ tổ chức bắn đạn thật bằng vũ khí hạng nhẹ trong khoa mục chống cướp biển.