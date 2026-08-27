TPHCM xem xét đưa 29 xã lên phường

Sáng 27/8, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề).

Kỳ họp thứ 4 dự kiến xem xét 41 dự thảo nghị quyết, gồm 16 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và 25 dự thảo nghị quyết cá biệt, liên quan đến thể chế, ngân sách, đầu tư, đất đai, hạ tầng đô thị, tổ chức chính quyền, an sinh xã hội, môi trường, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong đó, HĐND TPHCM sẽ xem xét quyết định và điều chỉnh chủ trương đầu tư nhiều dự án quan trọng, như: cầu Phú Mỹ 2, đường trục Đông - Tây, đường Nguyễn Thị Tú và các tuyến giao thông liên kết, công trình cải tạo kênh rạch và chỉnh trang đô thị...

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh trình bày các tờ trình. Ảnh: Ngô Tùng

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh đã trình bày các tờ trình về việc xây dựng đề án thành lập các phường trên cơ sở nguyên trạng các xã. Việc này nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị, mở rộng không gian phát triển, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng cung ứng dịch vụ công cho người dân.

Qua rà soát, TPHCM có 29 xã đủ điều kiện gồm: An Nhơn Tây, Bà Điểm, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình Lợi, Bình Mỹ, Cần Giờ, Củ Chi, Đông Thạnh, Hiệp Phước, Hóc Môn, Hưng Long, Nhà Bè, Phú Hòa Đông, Tân An Hội, Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Thái Mỹ, Vĩnh Lộc, Xuân Thới Sơn, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Châu Pha, Đất Đỏ, Hồ Tràm, Long Điền, Long Hải, Long Sơn, Ngãi Giao.

29 xã hiện tại của TPHCM đủ điều kiện thành lập phường. Ảnh: Quốc Hoàng

Điều 5 của Nghị quyết 112 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quy định cụ thể tiêu chuẩn của đơn vị hành chính của phường cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn như: quy mô dân số từ 21.000 người trở lên, diện tích tự nhiên từ 5,5km2 trở lên, tỷ lệ quy mô dân số đô thị trên quy mô dân số của đơn vị hành chính từ 50% trở lên, tỷ lệ tổng thu ngân sách địa phương với tổng chi ngân sách trên địa bàn đạt từ 100% trở lên…

Ngày 12/6 vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng đã có kết luận về chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TPHCM đối với 29 xã trên khi đã đạt đủ 9/9 tiêu chí quy định tại Điều 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại kỳ họp, HĐND TPHCM cũng đã báo cáo thẩm tra việc xem xét thành lập phường đối với 29 xã nêu trên.

Khơi thông nguồn lực

Trước đó, phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cho biết kỳ họp diễn ra trong thời điểm TPHCM đang khẩn trương cụ thể hóa nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách; đồng thời tập trung xử lý những điểm nghẽn, khai thác không gian phát triển sau sắp xếp và nâng cao năng lực quản trị đô thị.

Luật Phát triển đô thị vừa được Quốc hội thông qua đã mở ra khuôn khổ pháp lý mới, tạo điều kiện để thành phố chủ động hơn trong tổ chức phát triển đô thị, huy động và sử dụng các nguồn lực.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 4. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Minh nêu rõ trong thời gian còn lại của năm, thành phố vừa phải phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; vừa phải đưa nhanh các chủ trương, cơ chế, chính sách mới vào thực tiễn và chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Theo đó, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này cần sớm đi vào cuộc sống, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo thêm động lực để TPHCM phát triển nhanh, bền vững.