Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc

Từ sáng sớm, tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, nơi diễn ra các hoạt động chính thức đầu tiên trong khuôn khổ giao lưu, các lực lượng đã sẵn sàng cho lễ đón Thượng tướng Đổng Quân cùng Đoàn đại biểu Trung Quốc sang tham dự giao lưu. Đội Quân nhạc, đội tiêu binh cùng lực lượng bảo đảm an ninh đã vào các vị trí thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm cho sự kiện diễn ra trọng thị, chu đáo, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đông đảo nhân dân và các cháu học sinh vẫy cờ, hoa, hô vang khẩu hiệu "Việt - Trung hữu nghị, Việt - Trung đoàn kết"

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Lễ chào cột mốc 1369 (2) tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái trước khi đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc sang tham dự giao lưu.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam tham quan cột mốc chủ quyền.

Lễ đón được tổ chức trang trọng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì. Đại tướng Phan Văn Giang đã nồng nhiệt chào đón Thượng tướng Đổng Quân cùng đoàn đại biểu Trung Quốc sang Việt Nam tham dự giao lưu.

Lễ đón diễn ra trong không khí thắm tình hữu nghị, với đông đảo nhân dân và các cháu học sinh vẫy cờ, hoa, hô vang khẩu hiệu "Việt - Trung hữu nghị, Việt - Trung đoàn kết" chào đón đoàn đại biểu Trung Quốc dọc hai bên cầu Bắc Luân 1.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc là hoạt động đối ngoại quốc phòng quan trọng, được tổ chức thường niên tại các tỉnh biên giới của Việt Nam và Trung Quốc, ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, với những nội dung phong phú và nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Hai Bộ trưởng đã cùng trồng cây hữu nghị trong khuôn viên Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái.

Qua từng kỳ giao lưu, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc nói chung, hợp tác giữa các lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực hai bên biên giới nói riêng đã có những bước phát triển tích cực, đạt kết quả thực chất, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước, hai Quân đội.

Sau lễ đón, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước sẽ cùng tham gia các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu tại Việt Nam, gồm: Dự lễ khởi công Trạm Y tế xã Hải Sơn; thăm Trường THPT Trần Phú; thăm Đồn Biên phòng Trà Cổ và có cuộc hội đàm quan trọng.