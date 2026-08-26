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AFF Cup 2026

Đêm không ngủ mừng Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026

Sự kiện: AFF Cup 2026

Dòng người đổ ra đường, mang theo cờ đỏ sao vàng, hò reo và hát vang giữa tiếng kèn, trống sau khi tuyển Việt Nam thắng Thái Lan, giành chức vô địch ASEAN Cup, tối 26/8.

Diễn biến
23h20
Đêm không ngủ ở Thủ đô

Những người lạ gặp trên phố đập tay nhau cùng ăn mừng đội tuyển vô địch. Ảnh:&nbsp;Hoàng Giang

Những người lạ gặp trên phố đập tay nhau cùng ăn mừng đội tuyển vô địch. Ảnh: Hoàng Giang

Một cặp đôi cùng nhau ăn mừng ở khu vực hầm Kim Liên. Ảnh:&nbsp;Hoàng Giang

Một cặp đôi cùng nhau ăn mừng ở khu vực hầm Kim Liên. Ảnh: Hoàng Giang

Đám đông quanh sân vận động Mỹ Đình hò hát. Ảnh:&nbsp;Thế Bằng

Đám đông quanh sân vận động Mỹ Đình hò hát. Ảnh: Thế Bằng

Gần nửa đêm, nhiều người vẫn chưa muốn về nhà. Ảnh:&nbsp;Thế Bằng

Gần nửa đêm, nhiều người vẫn chưa muốn về nhà. Ảnh: Thế Bằng

Đường phố quanh sân vận động Mỹ Đình ùn ứ khi khán giả ra về. Ảnh:&nbsp;Thế Bằng

Đường phố quanh sân vận động Mỹ Đình ùn ứ khi khán giả ra về. Ảnh: Thế Bằng

Dòng phương tiện di chuyển khỏi khu vực Mỹ Đình. Video: Thế Bằng

23h10
Dòng xe ken đặc đường Nguyễn Hữu Cảnh, TP HCM

Dòng xe nối dài trên đường Nguyễn Hữu Cảnh hướng từ cầu Sài Gòn vào khu vực trung tâm TP HCM. Ảnh:&nbsp;Thanh Tùng

Dòng xe nối dài trên đường Nguyễn Hữu Cảnh hướng từ cầu Sài Gòn vào khu vực trung tâm TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Taxi kẹt giữa biển người, không có lối thoát trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh:&nbsp;Thanh Tùng

Taxi kẹt giữa biển người, không có lối thoát trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: Thanh Tùng

23h10
Đông nghịt người đổ xuống đường ở Tây Ninh ăn mừng

Khoảng 23h, hàng nghìn người vẫn đổ ra các tuyến đường trung tâm phường Long An, tỉnh Tây Ninh (TP Tân An, Long An cũ) ăn mừng tuyển Việt Nam vô địch.

Dòng xe nối dài qua nhiều tuyến phố, phần lớn di chuyển chậm giữa tiếng còi, tiếng hò reo. Nhiều nhóm thanh niên, gia đình đưa theo trẻ nhỏ, mang cờ Tổ quốc, đeo băng rôn, mặt nạ và thổi kèn, khiến không khí vẫn náo nhiệt dù đã về khuya.

"Hiếm khi thành phố đông vui như hôm nay nên tôi cùng nhóm bạn cũng xuống đường hòa vào không khí ăn mừng", chị Thanh, 25 tuổi, nói.

Dòng xe nối dài ở khu vực trung tâm tại phường Long An. Ảnh:&nbsp;Hoàng Nam

Dòng xe nối dài ở khu vực trung tâm tại phường Long An. Ảnh: Hoàng Nam

Nhóm em nhỏ mang cờ Tổ quốc, băng rôn và kèn nhựa xuống phố hòa cùng dòng người ăn mừng chức vô địch của tuyển Việt Nam. Nhiều em liên tục thổi kèn, vẫy cờ, tạo không khí rộn ràng trên đường phố. Ảnh:&nbsp;Hoàng Nam

Nhóm em nhỏ mang cờ Tổ quốc, băng rôn và kèn nhựa xuống phố hòa cùng dòng người ăn mừng chức vô địch của tuyển Việt Nam. Nhiều em liên tục thổi kèn, vẫy cờ, tạo không khí rộn ràng trên đường phố. Ảnh: Hoàng Nam

Ảnh:&nbsp;Hoàng Nam

Ảnh: Hoàng Nam

23h05
Kim Liên - Xã Đàn không còn chỗ trống

Dòng phương tiện ken đặc trên phố Xã Đàn. Ảnh:&nbsp;Phạm Chiểu

Dòng phương tiện ken đặc trên phố Xã Đàn. Ảnh: Phạm Chiểu

Dòng người nhích từng chút một trên phố về khu vực trung tâm. Ảnh:&nbsp;Phạm Chiểu

Dòng người nhích từng chút một trên phố về khu vực trung tâm. Ảnh: Phạm Chiểu

Xe cộ di chuyển trên đường và dưới hầm Kim Liên. Ảnh:&nbsp;Hoàng Giang

Xe cộ di chuyển trên đường và dưới hầm Kim Liên. Ảnh: Hoàng Giang

Hầm Kim Liên chật cứng người di chuyển cả hai chiều. Ảnh:&nbsp;Hoàng Giang

Hầm Kim Liên chật cứng người di chuyển cả hai chiều. Ảnh: Hoàng Giang

Biển cờ đỏ sao vàng quanh khu vực hầm Kim Liên. Ảnh:&nbsp;Hoàng Giang

Biển cờ đỏ sao vàng quanh khu vực hầm Kim Liên. Ảnh: Hoàng Giang

23h00
Cầu Ba Son tạm cấm xe chạy qua

Cầu Ba Son nối đường Tôn Đức Thắng qua Khu đô thị Thủ Thiêm tạm thời cấm phương tiện lưu thông. CSGT túc trực ngay đầu cầu. Hiện khu vực gần cầu khá thông thoáng so với những lần đi bão trước.

CSGT chốt chặn đầu cầu Ba Son. Ảnh:&nbsp;Quỳnh Trần

CSGT chốt chặn đầu cầu Ba Son. Ảnh: Quỳnh Trần

Ảnh:&nbsp;Quỳnh Trần

Ảnh: Quỳnh Trần

Các phương tiện chỉ được phép đi thẳng theo hướng Tôn Đức Thắng - Đinh Tiên Hoàng, không được rẽ lên cầu Ba Son. Ảnh:&nbsp;Quỳnh Trần

Các phương tiện chỉ được phép đi thẳng theo hướng Tôn Đức Thắng - Đinh Tiên Hoàng, không được rẽ lên cầu Ba Son. Ảnh: Quỳnh Trần

Biển người chờ lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng đoạn từ Công trường Mê Linh đến chân cầu Ba Son. Ảnh:&nbsp;Quỳnh Trần

Biển người chờ lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng đoạn từ Công trường Mê Linh đến chân cầu Ba Son. Ảnh: Quỳnh Trần

22h50
CĐV khuấy đảo trước Nhà hát Thành phố

Hàng nghìn người và phương tiện ken đặc khu vực trước Nhà hát Thành phố, khiến các tuyến Đồng Khởi, Lê Lợi và đường lân cận ùn ứ trong đêm.

Dòng người kéo dài hàng trăm mét từ giao lộ Đồng Khởi - Nguyễn Du về phía Nhà hát Thành phố. Nhiều cổ động viên mang cờ đỏ sao vàng, kèn, trống, liên tục hò reo giữa tiếng còi xe vang dày đặc.

Trước nhà hát, từng nhóm người dừng lại nhảy múa, vẫy cờ, chụp ảnh mừng chiến thắng. Một số cổ động viên nước ngoài cũng hòa vào không khí, công kênh nhau, vẫy cờ và reo hò cùng người hâm mộ Việt Nam.

Càng về khuya, lượng người tiếp tục dồn về khu vực trung tâm, khiến phương tiện chủ yếu nhích từng đoạn qua các giao lộ.

Dòng người, xe kéo dài hàng trăm mét từ đầu đường Đồng Khởi - Nguyễn Du đến Nhà hát Thành phố trong đêm. Ảnh:&nbsp;Thanh Tùng

Dòng người, xe kéo dài hàng trăm mét từ đầu đường Đồng Khởi - Nguyễn Du đến Nhà hát Thành phố trong đêm. Ảnh: Thanh Tùng

CĐV nước ngoài công kênh, vẫy cờ mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam. Ảnh:&nbsp;Thanh Tùng

CĐV nước ngoài công kênh, vẫy cờ mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam. Ảnh: Thanh Tùng

Nhóm CĐV nhảy mừng chiến thắng trước nhà hát. Ảnh:&nbsp;Quỳnh Trần

Nhóm CĐV nhảy mừng chiến thắng trước nhà hát. Ảnh: Quỳnh Trần

Người hâm mộ mang cờ, kèn khuấy động không khí. Ảnh:&nbsp;Thanh Tùng

Người hâm mộ mang cờ, kèn khuấy động không khí. Ảnh: Thanh Tùng

Nhóm nữ CĐV hò reo cùng dòng người đi bão. Ảnh:&nbsp;Thanh Tùng

Nhóm nữ CĐV hò reo cùng dòng người đi bão. Ảnh: Thanh Tùng

Nguyễn Thành Vinh, 21 tuổi, hóa trang cùng nhóm bạn đi bão. "Từ trận bán kết đến chung kết nhóm đi ra đường cổ vũ, hòa chung không khí cuồng nhiệt với mọi người", Vinh nói. Ảnh:&nbsp;Quỳnh Trần

Nguyễn Thành Vinh, 21 tuổi, hóa trang cùng nhóm bạn đi bão. "Từ trận bán kết đến chung kết nhóm đi ra đường cổ vũ, hòa chung không khí cuồng nhiệt với mọi người", Vinh nói. Ảnh: Quỳnh Trần

22h50
Những kiểu ăn mừng độc đáo của người Việt

Người đàn ông cùng chú cún cưng trên đường phố Hà Nội. Ảnh:&nbsp;Tùng Đinh

Người đàn ông cùng chú cún cưng trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Tùng Đinh

Người bố cùng hai con mang nồi xuống phố ăn mừng ở khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ảnh:&nbsp;Tùng Đinh

Người bố cùng hai con mang nồi xuống phố ăn mừng ở khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Tùng Đinh

Hai người phụ nữ mang vung hòa vào âm thanh náo nhiệt của Thủ đô. Ảnh:&nbsp;Tùng Đinh

Hai người phụ nữ mang vung hòa vào âm thanh náo nhiệt của Thủ đô. Ảnh: Tùng Đinh

Cổ động viên hóa thân thành "Người Nhện". Ảnh:&nbsp;Tùng Đinh

Cổ động viên hóa thân thành "Người Nhện". Ảnh: Tùng Đinh

Cổ động viên Hải Phòng gõ méo chiếc mâm nhôm mừng đội tuyển vô địch. Ảnh:&nbsp;Lê Tân

Cổ động viên Hải Phòng gõ méo chiếc mâm nhôm mừng đội tuyển vô địch. Ảnh: Lê Tân

Hai công nhân xây dựng thổi vuvuzela mừng chiến thắng. Ảnh:&nbsp;Nguyễn Đông

Hai công nhân xây dựng thổi vuvuzela mừng chiến thắng. Ảnh: Nguyễn Đông

22h45
Du khách Nga lần đầu chứng kiến CĐV Việt Nam "đi bão"

Càng về khuya, khu vực trung tâm Nha Trang càng náo nhiệt khi hàng nghìn người tiếp tục đổ ra các tuyến đường ven biển mừng tuyển Việt Nam vô địch. Trên đường Trần Phú, nhiều cổ động viên hò reo, vẫy cờ, một số người đốt pháo sáng giữa dòng người đông đúc.

CĐV ăn mừng, đốt pháo sáng trên phố Nha Trang. Ảnh:&nbsp;Bùi Toàn

CĐV ăn mừng, đốt pháo sáng trên phố Nha Trang. Ảnh: Bùi Toàn

Một du khách Nga sống tại Nha Trang khoảng một năm cho biết đây là lần đầu ông chứng kiến cảnh cổ động viên Việt Nam "đi bão" sau chiến thắng của đội tuyển. Bị cuốn theo không khí sôi động, ông mua một chiếc kèn rồi hòa vào dòng người ăn mừng.

Du khách này liên tục dùng điện thoại ghi lại cảnh cờ đỏ sao vàng phủ kín tuyến phố, xen lẫn tiếng hò reo, tiếng kèn vang lên không ngớt.

Du khách Nga phấn khách mua kèn, "đi bão" cùng CĐV ở Nha Trang. Ảnh:&nbsp;Bùi Toàn

Du khách Nga phấn khách mua kèn, "đi bão" cùng CĐV ở Nha Trang. Ảnh: Bùi Toàn

22h40
Dòng người nối đuôi nhau trên Cầu Rồng

Tại Đà Nẵng, hàng vạn người dân đổ xuống đường, tập trung về khu vực Cầu Rồng (phường Hải Châu) ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Dòng người hâm mộ nối đuôi nhau, nhưng chấp hành nghiêm tín hiệu đèn giao thông, giúp nút giao Cầu Rồng với đường Nguyễn Văn Linh không xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự. Người hâm mộ mang theo nồi, xoong, nắp vung, cúp, kèn, trống... ăn mừng chiến thắng trong tiếng reo hò.

Người Đà Nẵng đổ về khu vực Cầu Rồng. Ảnh:&nbsp;Nguyễn Đông

Người Đà Nẵng đổ về khu vực Cầu Rồng. Ảnh: Nguyễn Đông

Cổ động viên ăn mừng chiến thắng. Ảnh:&nbsp;Nguyễn Đông

Cổ động viên ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Nguyễn Đông

Người hâm mộ cầm theo cờ Hàn Quốc và cờ Việt Nam ăn mừng. Ảnh:&nbsp;Nguyễn Đông

Người hâm mộ cầm theo cờ Hàn Quốc và cờ Việt Nam ăn mừng. Ảnh: Nguyễn Đông

Người hâm mộ "bắn tim" trên đường phố Đà Nẵng. Ảnh:&nbsp;Nguyễn Đông

Người hâm mộ "bắn tim" trên đường phố Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

22h39
Khách nước ngoài xuống đường, 'tiếp lửa' cùng CĐV

Trên đường Đồng Khởi, đoạn qua Nhà hát Thành phố, nhiều du khách nước ngoài hòa vào dòng người xuống phố ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam.

Giữa không khí náo nhiệt, họ cùng người hâm mộ Việt Nam vẫy cờ, hò reo, chụp ảnh và ghi lại cảnh dòng người ken kín khu vực trung tâm. Một số du khách đứng bên đường cổ vũ, sau đó nhập vào đoàn người di chuyển dọc Đồng Khởi.

Sự xuất hiện của các du khách nước ngoài khiến không khí ăn mừng thêm sôi động, trong tiếng kèn, tiếng hô "Việt Nam vô địch" vang lên liên tục.

Nhóm khách nước ngoài vẫy cờ đỏ sao vàng, vừa bắt tay người đi đường ở công trường Mê Linh. Ảnh:&nbsp;Thanh Tùng

Nhóm khách nước ngoài vẫy cờ đỏ sao vàng, vừa bắt tay người đi đường ở công trường Mê Linh. Ảnh: Thanh Tùng

Nhóm nữ du khách giương cúp và cờ mừng Việt Nam vô địch. Ảnh:&nbsp;Quỳnh Trần

Nhóm nữ du khách giương cúp và cờ mừng Việt Nam vô địch. Ảnh: Quỳnh Trần

Người nước ngoài hoà cùng dòng người đi bão trên đường Đồng Khởi. Ảnh:&nbsp;Thanh Tùng

Người nước ngoài hoà cùng dòng người đi bão trên đường Đồng Khởi. Ảnh: Thanh Tùng

Một em nhỏ đứng qua cửa sổ trời ôtô, vẫy cờ Tổ quốc giữa dòng người đổ ra đường ăn mừng tuyển Việt Nam giành chức vô địch. Ảnh:&nbsp;Quỳnh Trần

Một em nhỏ đứng qua cửa sổ trời ôtô, vẫy cờ Tổ quốc giữa dòng người đổ ra đường ăn mừng tuyển Việt Nam giành chức vô địch. Ảnh: Quỳnh Trần

CĐV mang hình ảnh phù thuỷ Kim Sang-sik của tuyển Việt Nam. Ảnh:&nbsp;Quỳnh Trần

CĐV mang hình ảnh phù thuỷ Kim Sang-sik của tuyển Việt Nam. Ảnh: Quỳnh Trần

Một nữ cổ động viên mang theo hai nắp xoong, liên tục gõ tạo âm thanh giữa dòng người xuống phố ăn mừng chức vô địch của tuyển Việt Nam, khiến không khí trên đường phố thêm náo nhiệt. Ảnh:&nbsp;Quỳnh Trần

Một nữ cổ động viên mang theo hai nắp xoong, liên tục gõ tạo âm thanh giữa dòng người xuống phố ăn mừng chức vô địch của tuyển Việt Nam, khiến không khí trên đường phố thêm náo nhiệt. Ảnh: Quỳnh Trần

Ảnh:&nbsp;Thanh Tùng

Ảnh: Thanh Tùng

22h36
Người hâm mộ Vũng Tàu tràn ra Bãi Trước ăn mừng

Hàng nghìn người hâm mộ đổ về khu vực Bãi Trước, phường Vũng Tàu, mang theo cờ đỏ sao vàng, kèn, trống và băng rôn, cùng hò reo mừng tuyển Việt Nam giành chức vô địch.

Dòng người tập trung đông dọc tuyến ven biển, nhiều đoạn phương tiện phải di chuyển chậm. Tiếng hò reo, tiếng kèn và trống vang lên liên tục, tạo không khí náo nhiệt. Nhiều cổ động viên tranh thủ chụp ảnh, quay video lưu lại khoảnh khắc ăn mừng trước khi hòa vào dòng người di chuyển quanh khu vực.

Một số người mang theo cờ Hàn Quốc để bày tỏ sự cảm ơn HLV Kim Sang-sik, người dẫn dắt tuyển Việt Nam đến chức vô địch.

Người hâm mộ đổ về khu vực Bãi Trước, phường Vũng Tàu. Ảnh:&nbsp;Đăng Khoa

Người hâm mộ đổ về khu vực Bãi Trước, phường Vũng Tàu. Ảnh: Đăng Khoa

Người hâm mộ đổ về khu vực Bãi Trước, phường Vũng Tàu. Ảnh:&nbsp;Đăng Khoa

Người hâm mộ đổ về khu vực Bãi Trước, phường Vũng Tàu. Ảnh: Đăng Khoa

Một số người mang theo cờ Hàn Quốc để tri ân HLV Kim Sang-sik, người dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đến chiến thắng. Ảnh:&nbsp;Đăng Khoa

Một số người mang theo cờ Hàn Quốc để tri ân HLV Kim Sang-sik, người dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đến chiến thắng. Ảnh: Đăng Khoa

22h35
Tiếng kèn vuvuzela vang khắp đường phố Hà Nội

Đường trung tâm Hà Nội kín người ăn mừng. Video: Huy Mạnh

Phía trên Hầm Kim Liên ken đặc người, dưới hầm cấm dừng đỗ. Ảnh:&nbsp;Hoàng Giang

Phía trên Hầm Kim Liên ken đặc người, dưới hầm cấm dừng đỗ. Ảnh: Hoàng Giang

Quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm nhuộm đỏ màu cờ. Ảnh:&nbsp;Tùng Đinh

Quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm nhuộm đỏ màu cờ. Ảnh: Tùng Đinh

22h30
Đường Đồng Khởi ken đặc người hâm mộ 

Hơn 22h, đường Đồng Khởi, một trong những tuyến phố trung tâm sầm uất nhất TP HCM, ken đặc người và phương tiện đổ về ăn mừng tuyển Việt Nam vô địch.

Dòng xe nối dài, nhiều đoạn phải di chuyển chậm giữa biển cờ đỏ sao vàng. Người hâm mộ mặc áo cờ đỏ sao vàng, hóa trang, mang theo kèn, xoong nồi, liên tục hò reo, tạo nên không khí náo nhiệt. Tiếng còi xe, tiếng gõ xoong nồi và tiếng hô "Việt Nam vô địch" vang dọc tuyến đường.

Càng về khuya, lượng người từ các hướng tiếp tục đổ về khu vực trung tâm, hòa vào dòng cổ động viên ăn mừng chiến thắng của đội tuyển.

Đường Đồng Khởi lúc 22h30. Ảnh:&nbsp;Quỳnh Trần

Đường Đồng Khởi lúc 22h30. Ảnh: Quỳnh Trần

CĐV hoá trang thành siêu nhân Gao cầm bảng Việt Nam vô địch khuấy động không khí trên đường Đồng Khởi. Ảnh:&nbsp;Quỳnh Trần

CĐV hoá trang thành siêu nhân Gao cầm bảng Việt Nam vô địch khuấy động không khí trên đường Đồng Khởi. Ảnh: Quỳnh Trần

Người hâm mộ chạm tay vào nhau ăn mừng. Ảnh:&nbsp;Quỳnh Trần

Người hâm mộ chạm tay vào nhau ăn mừng. Ảnh: Quỳnh Trần

Ảnh:&nbsp;Quỳnh Trần

Ảnh: Quỳnh Trần

Ảnh:&nbsp;Quỳnh Trần

Ảnh: Quỳnh Trần

22h20
Nha Trang náo nhiệt dòng người xuống đường mừng chiến thắng

Hơn 22h, đường Trần Phú, đoạn qua tháp Trầm Hương, phường Nha Trang, đông nghịt người và phương tiện xuống đường ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Thái Lan.

Dòng người kéo dài khoảng 400 m, nhiều cổ động viên mang cờ đỏ sao vàng, liên tục hò reo, thổi kèn. Một số đoạn xảy ra ùn ứ khi lượng xe dồn về đông. Cảnh sát túc trực tại các giao lộ, điều tiết phương tiện, giữ trật tự.

Đêm không ngủ mừng Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 - 1

Người dân ở Nha Trang đổ xuống đường mừng đội tuyển Việt Nam chiến thắng. Ảnh: Bùi Toàn

Anh Thái Bình, 44 tuổi, ở phường Nam Nha Trang, cho biết rất phấn khích trước chiến thắng của đội tuyển. "Tôi cùng gia đình mang cờ Tổ quốc xuống đường ăn mừng. Thắng Thái Lan khiến cảm xúc càng đặc biệt", anh Bình nói.

Đêm không ngủ mừng Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 - 1

Người hâm mộ tạo không khí náo nhiệt trên đường phố Nha Trang. Ảnh: Bùi Toàn

22h10
Hàng nghìn người đổ vào trung tâm TP HCM mừng Việt Nam chiến thắng

Trên phố đi bộ Nguyễn Huệ và các trục đường ở trung tâm TP HCM như Lê Thánh Tôn, Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi, Lê Lợi..., hàng nghìn cổ động viên hò reo, mừng đội tuyển Việt Nam vô địch.

Biển người ở phố đi bộ Nguyễn Huệ sau khi trận đấu kết thúc. Ảnh:&nbsp;Quỳnh Trần

Biển người ở phố đi bộ Nguyễn Huệ sau khi trận đấu kết thúc. Ảnh: Quỳnh Trần

Người hâm mộ hò reo, mừng Việt Nam chiến thắng trên phố Nguyễn Huệ. Ảnh:&nbsp;Quỳnh Trần

Người hâm mộ hò reo, mừng Việt Nam chiến thắng trên phố Nguyễn Huệ. Ảnh: Quỳnh Trần

Người dân ra đường mừng chiến thắng. Ảnh:&nbsp;Thanh Tùng

Người dân ra đường mừng chiến thắng. Ảnh: Thanh Tùng

Người hâm mộ nước ngoài phấn khích mừng Việt Nam vô địch. Ảnh:&nbsp;Thanh Tùng

Người hâm mộ nước ngoài phấn khích mừng Việt Nam vô địch. Ảnh: Thanh Tùng

Đông nghịt người trước chợ Bến Thành. Ảnh:&nbsp;Đình Văn

Đông nghịt người trước chợ Bến Thành. Ảnh: Đình Văn

22h07
Biển người nhuộm đỏ đường phố

Người dân Hải Phòng- Hà Nội tràn xuống đường ăn mừng. Video: Lê Tân - Huy Mạnh

Người nước ngoài ăn mừng chiến thắng cùng người hâm mộ Việt Nam. Ảnh:&nbsp;Lê Tân

Người nước ngoài ăn mừng chiến thắng cùng người hâm mộ Việt Nam. Ảnh: Lê Tân

Người dân Hà Nội mang nồi xuống đường ăn mừng đội tuyển vô địch. Ảnh:&nbsp;Tùng Đinh

Người dân Hà Nội mang nồi xuống đường ăn mừng đội tuyển vô địch. Ảnh: Tùng Đinh

22h05
Người Hải Phòng mang mâm xuống đường mừng vô địch

Ngay sau trận đấu, người dân Hải Phòng tràn xuống đường mừng tuyển Việt Nam vô địch. Biển người mang theo cờ, kèn, đốt pháo sáng, di chuyển từ đường Lạch Tray, Cầu Đất về dải vườn hoa trung tâm. Cảnh sát túc trực trên các tuyến phố và khu vực Nhà hát thành phố để bảo đảm an ninh, trật tự.

Người dân mang mâm xuống đường ăn mừng vô địch. Ảnh:&nbsp;Lê Tân

Người dân mang mâm xuống đường ăn mừng vô địch. Ảnh: Lê Tân

Cờ đỏ sao vàng rợp tuyến đường trung tâm TP Hải Phòng. Ảnh:&nbsp;Lê Tân

Cờ đỏ sao vàng rợp tuyến đường trung tâm TP Hải Phòng. Ảnh: Lê Tân

Đường phố Hải Phòng rộn ràng sau trận đấu. Video: Lê Tân

21h55
Việt Nam thắng Thái Lan

Thái Lan mở tỷ số nhờ Yotsakorn Burapha, trước khi Hoàng Hên gỡ hòa cho Việt Nam. Wanchai giúp đội khách vượt lên 2-1, nhưng chính anh phản lưới ở phút bù giờ cuối, khép lại màn rượt đuổi căng thẳng với tỷ số 2-2. Việt Nam thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận, qua đó bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026.

21h30
Phố cổ chật kín người nước ngoài cổ vũ tuyển Việt Nam

Các quán cà phê, nhà hàng khu vực Tạ Hiện, Hàng Buồm, Mã Mây chật kín người hâm mộ ngồi trước màn hình theo dõi trận đấu. Nhiều người nước ngoài mặc áo đỏ, đeo băng rôn, dán sticker cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Người hâm mộ phấn khích khi Hoàng Hên ghi bàn gỡ hòa ở phút 52 trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình. Ảnh:&nbsp;Hoàng Giang

Người hâm mộ phấn khích khi Hoàng Hên ghi bàn gỡ hòa ở phút 52 trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Hoàng Giang

Khách nước ngoài "hòa nhịp" cùng các cổ động viên người Việt. Ảnh:&nbsp;Hoàng Giang

Khách nước ngoài "hòa nhịp" cùng các cổ động viên người Việt. Ảnh: Hoàng Giang

Cụ bà đeo băng rôn, cầm cờ cổ vũ đội tuyển trên phố cổ. Ảnh:&nbsp;Hoàng Giang

Cụ bà đeo băng rôn, cầm cờ cổ vũ đội tuyển trên phố cổ. Ảnh: Hoàng Giang

Các quán ăn, cà phê đều bố trí màn hình để khách theo dõi trận đấu. Ảnh:&nbsp;Hoàng Giang

Các quán ăn, cà phê đều bố trí màn hình để khách theo dõi trận đấu. Ảnh: Hoàng Giang

21h00
Hà Nội cấm đường quanh sân vận động Mỹ Đình

Từ 14h ngày 26/8, Hà Nội tạm cấm xe tải từ 1,5 tấn và xe khách từ 16 chỗ trên 11 tuyến quanh sân Mỹ Đình, nơi diễn ra chung kết ASEAN Cup Việt Nam - Thái Lan. Lệnh cấm kéo dài đến 0h ngày 27/8, nhằm bảo đảm an ninh, an toàn giao thông trước, trong và sau trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026.

Các tuyến tạm cấm gồm Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Hoàng, Châu Văn Liêm và đường gom phải Đại lộ Thăng Long, đoạn từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo.

Lệnh cấm áp dụng với ôtô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên và ôtô chở khách từ 16 chỗ trở lên. Xe buýt, xe thu gom rác, xe xử lý sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, phương tiện của Công an, Quân đội và các xe ưu tiên theo quy định được phép lưu thông.

Với phương tiện cá nhân và ôtô dưới 16 chỗ, cảnh sát sẽ hạn chế lưu thông tùy tình hình thực tế.

Đại gia đình Xuân Son ở Brazil 'tin Việt Nam sẽ vô địch ASEAN Cup 2026'
Đại gia đình Xuân Son ở Brazil 'tin Việt Nam sẽ vô địch ASEAN Cup 2026'

Mẹ Xuân Son cho biết gia đình đang hồi hộp chờ chung kết lượt về ASEAN Cup, tin tiền đạo tuyển Việt Nam cùng đồng đội sẽ vô địch.

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Theo Nhóm PV ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/08/2026 21:52 PM (GMT+7)
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