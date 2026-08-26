Đêm không ngủ mừng Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026

CĐV khuấy đảo trước Nhà hát Thành phố

Hàng nghìn người và phương tiện ken đặc khu vực trước Nhà hát Thành phố, khiến các tuyến Đồng Khởi, Lê Lợi và đường lân cận ùn ứ trong đêm.

Dòng người kéo dài hàng trăm mét từ giao lộ Đồng Khởi - Nguyễn Du về phía Nhà hát Thành phố. Nhiều cổ động viên mang cờ đỏ sao vàng, kèn, trống, liên tục hò reo giữa tiếng còi xe vang dày đặc.

Trước nhà hát, từng nhóm người dừng lại nhảy múa, vẫy cờ, chụp ảnh mừng chiến thắng. Một số cổ động viên nước ngoài cũng hòa vào không khí, công kênh nhau, vẫy cờ và reo hò cùng người hâm mộ Việt Nam.

Càng về khuya, lượng người tiếp tục dồn về khu vực trung tâm, khiến phương tiện chủ yếu nhích từng đoạn qua các giao lộ.

Dòng người, xe kéo dài hàng trăm mét từ đầu đường Đồng Khởi - Nguyễn Du đến Nhà hát Thành phố trong đêm. Ảnh: Thanh Tùng

CĐV nước ngoài công kênh, vẫy cờ mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam. Ảnh: Thanh Tùng

Nhóm CĐV nhảy mừng chiến thắng trước nhà hát. Ảnh: Quỳnh Trần

Người hâm mộ mang cờ, kèn khuấy động không khí. Ảnh: Thanh Tùng

Nhóm nữ CĐV hò reo cùng dòng người đi bão. Ảnh: Thanh Tùng

Nguyễn Thành Vinh, 21 tuổi, hóa trang cùng nhóm bạn đi bão. "Từ trận bán kết đến chung kết nhóm đi ra đường cổ vũ, hòa chung không khí cuồng nhiệt với mọi người", Vinh nói. Ảnh: Quỳnh Trần