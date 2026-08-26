Đêm không ngủ mừng Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026
Dòng người đổ ra đường, mang theo cờ đỏ sao vàng, hò reo và hát vang giữa tiếng kèn, trống sau khi tuyển Việt Nam thắng Thái Lan, giành chức vô địch ASEAN Cup, tối 26/8.
Những người lạ gặp trên phố đập tay nhau cùng ăn mừng đội tuyển vô địch. Ảnh: Hoàng Giang
Một cặp đôi cùng nhau ăn mừng ở khu vực hầm Kim Liên. Ảnh: Hoàng Giang
Đám đông quanh sân vận động Mỹ Đình hò hát. Ảnh: Thế Bằng
Gần nửa đêm, nhiều người vẫn chưa muốn về nhà. Ảnh: Thế Bằng
Đường phố quanh sân vận động Mỹ Đình ùn ứ khi khán giả ra về. Ảnh: Thế Bằng
Dòng phương tiện di chuyển khỏi khu vực Mỹ Đình. Video: Thế Bằng
Dòng xe nối dài trên đường Nguyễn Hữu Cảnh hướng từ cầu Sài Gòn vào khu vực trung tâm TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng
Taxi kẹt giữa biển người, không có lối thoát trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: Thanh Tùng
Khoảng 23h, hàng nghìn người vẫn đổ ra các tuyến đường trung tâm phường Long An, tỉnh Tây Ninh (TP Tân An, Long An cũ) ăn mừng tuyển Việt Nam vô địch.
Dòng xe nối dài qua nhiều tuyến phố, phần lớn di chuyển chậm giữa tiếng còi, tiếng hò reo. Nhiều nhóm thanh niên, gia đình đưa theo trẻ nhỏ, mang cờ Tổ quốc, đeo băng rôn, mặt nạ và thổi kèn, khiến không khí vẫn náo nhiệt dù đã về khuya.
"Hiếm khi thành phố đông vui như hôm nay nên tôi cùng nhóm bạn cũng xuống đường hòa vào không khí ăn mừng", chị Thanh, 25 tuổi, nói.
Dòng xe nối dài ở khu vực trung tâm tại phường Long An. Ảnh: Hoàng Nam
Nhóm em nhỏ mang cờ Tổ quốc, băng rôn và kèn nhựa xuống phố hòa cùng dòng người ăn mừng chức vô địch của tuyển Việt Nam. Nhiều em liên tục thổi kèn, vẫy cờ, tạo không khí rộn ràng trên đường phố. Ảnh: Hoàng Nam
Ảnh: Hoàng Nam
Dòng phương tiện ken đặc trên phố Xã Đàn. Ảnh: Phạm Chiểu
Dòng người nhích từng chút một trên phố về khu vực trung tâm. Ảnh: Phạm Chiểu
Xe cộ di chuyển trên đường và dưới hầm Kim Liên. Ảnh: Hoàng Giang
Hầm Kim Liên chật cứng người di chuyển cả hai chiều. Ảnh: Hoàng Giang
Biển cờ đỏ sao vàng quanh khu vực hầm Kim Liên. Ảnh: Hoàng Giang
Cầu Ba Son nối đường Tôn Đức Thắng qua Khu đô thị Thủ Thiêm tạm thời cấm phương tiện lưu thông. CSGT túc trực ngay đầu cầu. Hiện khu vực gần cầu khá thông thoáng so với những lần đi bão trước.
CSGT chốt chặn đầu cầu Ba Son. Ảnh: Quỳnh Trần
Ảnh: Quỳnh Trần
Các phương tiện chỉ được phép đi thẳng theo hướng Tôn Đức Thắng - Đinh Tiên Hoàng, không được rẽ lên cầu Ba Son. Ảnh: Quỳnh Trần
Biển người chờ lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng đoạn từ Công trường Mê Linh đến chân cầu Ba Son. Ảnh: Quỳnh Trần
Hàng nghìn người và phương tiện ken đặc khu vực trước Nhà hát Thành phố, khiến các tuyến Đồng Khởi, Lê Lợi và đường lân cận ùn ứ trong đêm.
Dòng người kéo dài hàng trăm mét từ giao lộ Đồng Khởi - Nguyễn Du về phía Nhà hát Thành phố. Nhiều cổ động viên mang cờ đỏ sao vàng, kèn, trống, liên tục hò reo giữa tiếng còi xe vang dày đặc.
Trước nhà hát, từng nhóm người dừng lại nhảy múa, vẫy cờ, chụp ảnh mừng chiến thắng. Một số cổ động viên nước ngoài cũng hòa vào không khí, công kênh nhau, vẫy cờ và reo hò cùng người hâm mộ Việt Nam.
Càng về khuya, lượng người tiếp tục dồn về khu vực trung tâm, khiến phương tiện chủ yếu nhích từng đoạn qua các giao lộ.
Dòng người, xe kéo dài hàng trăm mét từ đầu đường Đồng Khởi - Nguyễn Du đến Nhà hát Thành phố trong đêm. Ảnh: Thanh Tùng
CĐV nước ngoài công kênh, vẫy cờ mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam. Ảnh: Thanh Tùng
Nhóm CĐV nhảy mừng chiến thắng trước nhà hát. Ảnh: Quỳnh Trần
Người hâm mộ mang cờ, kèn khuấy động không khí. Ảnh: Thanh Tùng
Nhóm nữ CĐV hò reo cùng dòng người đi bão. Ảnh: Thanh Tùng
Nguyễn Thành Vinh, 21 tuổi, hóa trang cùng nhóm bạn đi bão. "Từ trận bán kết đến chung kết nhóm đi ra đường cổ vũ, hòa chung không khí cuồng nhiệt với mọi người", Vinh nói. Ảnh: Quỳnh Trần
Người đàn ông cùng chú cún cưng trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Tùng Đinh
Người bố cùng hai con mang nồi xuống phố ăn mừng ở khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Tùng Đinh
Hai người phụ nữ mang vung hòa vào âm thanh náo nhiệt của Thủ đô. Ảnh: Tùng Đinh
Cổ động viên hóa thân thành "Người Nhện". Ảnh: Tùng Đinh
Cổ động viên Hải Phòng gõ méo chiếc mâm nhôm mừng đội tuyển vô địch. Ảnh: Lê Tân
Hai công nhân xây dựng thổi vuvuzela mừng chiến thắng. Ảnh: Nguyễn Đông
Càng về khuya, khu vực trung tâm Nha Trang càng náo nhiệt khi hàng nghìn người tiếp tục đổ ra các tuyến đường ven biển mừng tuyển Việt Nam vô địch. Trên đường Trần Phú, nhiều cổ động viên hò reo, vẫy cờ, một số người đốt pháo sáng giữa dòng người đông đúc.
CĐV ăn mừng, đốt pháo sáng trên phố Nha Trang. Ảnh: Bùi Toàn
Một du khách Nga sống tại Nha Trang khoảng một năm cho biết đây là lần đầu ông chứng kiến cảnh cổ động viên Việt Nam "đi bão" sau chiến thắng của đội tuyển. Bị cuốn theo không khí sôi động, ông mua một chiếc kèn rồi hòa vào dòng người ăn mừng.
Du khách này liên tục dùng điện thoại ghi lại cảnh cờ đỏ sao vàng phủ kín tuyến phố, xen lẫn tiếng hò reo, tiếng kèn vang lên không ngớt.
Du khách Nga phấn khách mua kèn, "đi bão" cùng CĐV ở Nha Trang. Ảnh: Bùi Toàn
Tại Đà Nẵng, hàng vạn người dân đổ xuống đường, tập trung về khu vực Cầu Rồng (phường Hải Châu) ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Dòng người hâm mộ nối đuôi nhau, nhưng chấp hành nghiêm tín hiệu đèn giao thông, giúp nút giao Cầu Rồng với đường Nguyễn Văn Linh không xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự. Người hâm mộ mang theo nồi, xoong, nắp vung, cúp, kèn, trống... ăn mừng chiến thắng trong tiếng reo hò.
Người Đà Nẵng đổ về khu vực Cầu Rồng. Ảnh: Nguyễn Đông
Cổ động viên ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Nguyễn Đông
Người hâm mộ cầm theo cờ Hàn Quốc và cờ Việt Nam ăn mừng. Ảnh: Nguyễn Đông
Người hâm mộ "bắn tim" trên đường phố Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông
Trên đường Đồng Khởi, đoạn qua Nhà hát Thành phố, nhiều du khách nước ngoài hòa vào dòng người xuống phố ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam.
Giữa không khí náo nhiệt, họ cùng người hâm mộ Việt Nam vẫy cờ, hò reo, chụp ảnh và ghi lại cảnh dòng người ken kín khu vực trung tâm. Một số du khách đứng bên đường cổ vũ, sau đó nhập vào đoàn người di chuyển dọc Đồng Khởi.
Sự xuất hiện của các du khách nước ngoài khiến không khí ăn mừng thêm sôi động, trong tiếng kèn, tiếng hô "Việt Nam vô địch" vang lên liên tục.
Nhóm khách nước ngoài vẫy cờ đỏ sao vàng, vừa bắt tay người đi đường ở công trường Mê Linh. Ảnh: Thanh Tùng
Nhóm nữ du khách giương cúp và cờ mừng Việt Nam vô địch. Ảnh: Quỳnh Trần
Người nước ngoài hoà cùng dòng người đi bão trên đường Đồng Khởi. Ảnh: Thanh Tùng
Một em nhỏ đứng qua cửa sổ trời ôtô, vẫy cờ Tổ quốc giữa dòng người đổ ra đường ăn mừng tuyển Việt Nam giành chức vô địch. Ảnh: Quỳnh Trần
CĐV mang hình ảnh phù thuỷ Kim Sang-sik của tuyển Việt Nam. Ảnh: Quỳnh Trần
Một nữ cổ động viên mang theo hai nắp xoong, liên tục gõ tạo âm thanh giữa dòng người xuống phố ăn mừng chức vô địch của tuyển Việt Nam, khiến không khí trên đường phố thêm náo nhiệt. Ảnh: Quỳnh Trần
Ảnh: Thanh Tùng
Hàng nghìn người hâm mộ đổ về khu vực Bãi Trước, phường Vũng Tàu, mang theo cờ đỏ sao vàng, kèn, trống và băng rôn, cùng hò reo mừng tuyển Việt Nam giành chức vô địch.
Dòng người tập trung đông dọc tuyến ven biển, nhiều đoạn phương tiện phải di chuyển chậm. Tiếng hò reo, tiếng kèn và trống vang lên liên tục, tạo không khí náo nhiệt. Nhiều cổ động viên tranh thủ chụp ảnh, quay video lưu lại khoảnh khắc ăn mừng trước khi hòa vào dòng người di chuyển quanh khu vực.
Một số người mang theo cờ Hàn Quốc để bày tỏ sự cảm ơn HLV Kim Sang-sik, người dẫn dắt tuyển Việt Nam đến chức vô địch.
Người hâm mộ đổ về khu vực Bãi Trước, phường Vũng Tàu. Ảnh: Đăng Khoa
Người hâm mộ đổ về khu vực Bãi Trước, phường Vũng Tàu. Ảnh: Đăng Khoa
Một số người mang theo cờ Hàn Quốc để tri ân HLV Kim Sang-sik, người dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đến chiến thắng. Ảnh: Đăng Khoa
Đường trung tâm Hà Nội kín người ăn mừng. Video: Huy Mạnh
Phía trên Hầm Kim Liên ken đặc người, dưới hầm cấm dừng đỗ. Ảnh: Hoàng Giang
Quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm nhuộm đỏ màu cờ. Ảnh: Tùng Đinh
Hơn 22h, đường Đồng Khởi, một trong những tuyến phố trung tâm sầm uất nhất TP HCM, ken đặc người và phương tiện đổ về ăn mừng tuyển Việt Nam vô địch.
Dòng xe nối dài, nhiều đoạn phải di chuyển chậm giữa biển cờ đỏ sao vàng. Người hâm mộ mặc áo cờ đỏ sao vàng, hóa trang, mang theo kèn, xoong nồi, liên tục hò reo, tạo nên không khí náo nhiệt. Tiếng còi xe, tiếng gõ xoong nồi và tiếng hô "Việt Nam vô địch" vang dọc tuyến đường.
Càng về khuya, lượng người từ các hướng tiếp tục đổ về khu vực trung tâm, hòa vào dòng cổ động viên ăn mừng chiến thắng của đội tuyển.
Đường Đồng Khởi lúc 22h30. Ảnh: Quỳnh Trần
CĐV hoá trang thành siêu nhân Gao cầm bảng Việt Nam vô địch khuấy động không khí trên đường Đồng Khởi. Ảnh: Quỳnh Trần
Người hâm mộ chạm tay vào nhau ăn mừng. Ảnh: Quỳnh Trần
Ảnh: Quỳnh Trần
Ảnh: Quỳnh Trần
Hơn 22h, đường Trần Phú, đoạn qua tháp Trầm Hương, phường Nha Trang, đông nghịt người và phương tiện xuống đường ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Thái Lan.
Dòng người kéo dài khoảng 400 m, nhiều cổ động viên mang cờ đỏ sao vàng, liên tục hò reo, thổi kèn. Một số đoạn xảy ra ùn ứ khi lượng xe dồn về đông. Cảnh sát túc trực tại các giao lộ, điều tiết phương tiện, giữ trật tự.
Người dân ở Nha Trang đổ xuống đường mừng đội tuyển Việt Nam chiến thắng. Ảnh: Bùi Toàn
Anh Thái Bình, 44 tuổi, ở phường Nam Nha Trang, cho biết rất phấn khích trước chiến thắng của đội tuyển. "Tôi cùng gia đình mang cờ Tổ quốc xuống đường ăn mừng. Thắng Thái Lan khiến cảm xúc càng đặc biệt", anh Bình nói.
Người hâm mộ tạo không khí náo nhiệt trên đường phố Nha Trang. Ảnh: Bùi Toàn
Trên phố đi bộ Nguyễn Huệ và các trục đường ở trung tâm TP HCM như Lê Thánh Tôn, Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi, Lê Lợi..., hàng nghìn cổ động viên hò reo, mừng đội tuyển Việt Nam vô địch.
Biển người ở phố đi bộ Nguyễn Huệ sau khi trận đấu kết thúc. Ảnh: Quỳnh Trần
Người hâm mộ hò reo, mừng Việt Nam chiến thắng trên phố Nguyễn Huệ. Ảnh: Quỳnh Trần
Người dân ra đường mừng chiến thắng. Ảnh: Thanh Tùng
Người hâm mộ nước ngoài phấn khích mừng Việt Nam vô địch. Ảnh: Thanh Tùng
Đông nghịt người trước chợ Bến Thành. Ảnh: Đình Văn
Người dân Hải Phòng- Hà Nội tràn xuống đường ăn mừng. Video: Lê Tân - Huy Mạnh
Người nước ngoài ăn mừng chiến thắng cùng người hâm mộ Việt Nam. Ảnh: Lê Tân
Người dân Hà Nội mang nồi xuống đường ăn mừng đội tuyển vô địch. Ảnh: Tùng Đinh
Ngay sau trận đấu, người dân Hải Phòng tràn xuống đường mừng tuyển Việt Nam vô địch. Biển người mang theo cờ, kèn, đốt pháo sáng, di chuyển từ đường Lạch Tray, Cầu Đất về dải vườn hoa trung tâm. Cảnh sát túc trực trên các tuyến phố và khu vực Nhà hát thành phố để bảo đảm an ninh, trật tự.
Người dân mang mâm xuống đường ăn mừng vô địch. Ảnh: Lê Tân
Cờ đỏ sao vàng rợp tuyến đường trung tâm TP Hải Phòng. Ảnh: Lê Tân
Đường phố Hải Phòng rộn ràng sau trận đấu. Video: Lê Tân
Thái Lan mở tỷ số nhờ Yotsakorn Burapha, trước khi Hoàng Hên gỡ hòa cho Việt Nam. Wanchai giúp đội khách vượt lên 2-1, nhưng chính anh phản lưới ở phút bù giờ cuối, khép lại màn rượt đuổi căng thẳng với tỷ số 2-2. Việt Nam thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận, qua đó bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026.
Các quán cà phê, nhà hàng khu vực Tạ Hiện, Hàng Buồm, Mã Mây chật kín người hâm mộ ngồi trước màn hình theo dõi trận đấu. Nhiều người nước ngoài mặc áo đỏ, đeo băng rôn, dán sticker cổ vũ đội tuyển Việt Nam.
Người hâm mộ phấn khích khi Hoàng Hên ghi bàn gỡ hòa ở phút 52 trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Hoàng Giang
Khách nước ngoài "hòa nhịp" cùng các cổ động viên người Việt. Ảnh: Hoàng Giang
Cụ bà đeo băng rôn, cầm cờ cổ vũ đội tuyển trên phố cổ. Ảnh: Hoàng Giang
Các quán ăn, cà phê đều bố trí màn hình để khách theo dõi trận đấu. Ảnh: Hoàng Giang
Từ 14h ngày 26/8, Hà Nội tạm cấm xe tải từ 1,5 tấn và xe khách từ 16 chỗ trên 11 tuyến quanh sân Mỹ Đình, nơi diễn ra chung kết ASEAN Cup Việt Nam - Thái Lan. Lệnh cấm kéo dài đến 0h ngày 27/8, nhằm bảo đảm an ninh, an toàn giao thông trước, trong và sau trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026.
Các tuyến tạm cấm gồm Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Hoàng, Châu Văn Liêm và đường gom phải Đại lộ Thăng Long, đoạn từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo.
Lệnh cấm áp dụng với ôtô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên và ôtô chở khách từ 16 chỗ trở lên. Xe buýt, xe thu gom rác, xe xử lý sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, phương tiện của Công an, Quân đội và các xe ưu tiên theo quy định được phép lưu thông.
Với phương tiện cá nhân và ôtô dưới 16 chỗ, cảnh sát sẽ hạn chế lưu thông tùy tình hình thực tế.
Mẹ Xuân Son cho biết gia đình đang hồi hộp chờ chung kết lượt về ASEAN Cup, tin tiền đạo tuyển Việt Nam cùng đồng đội sẽ vô địch.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-26/08/2026 21:52 PM (GMT+7)