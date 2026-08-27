Nóng: Iran gây thiệt hại lớn chưa từng có cho các cơ sở tình báo Mỹ

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Dẫn lời 4 nguồn tin am hiểu vấn đề, đài NBC News đưa tin hôm thứ Ba rằng, các cuộc tập kích dồn dập của Tehran đã gây ra mức độ tổn thất "chưa từng có tiền lệ" đối với các cơ sở tình báo và trang thiết bị giám sát của Mỹ tại khu vực Trung Đông. Quy mô tàn phá này vượt xa mọi thiệt hại từng ghi nhận trong lịch sử các hoạt động tình báo hải ngoại của Washington.

Nhắm thẳng vào các "mắt xích" tình báo cốt lõi

Theo các nguồn tin, mục tiêu của các đợt không kích là những cơ sở ngầm và hệ thống thu thập thông tin được duy trì bởi các cơ quan tình báo Mỹ đặt tại các quốc gia đồng minh trong khu vực.

Tổn thất tài chính để sửa chữa hoặc thay thế hạ tầng bị phá hủy dự kiến sẽ ngốn khoản ngân sách lên tới hàng tỷ USD, đánh dấu cú giáng nặng nề nhất vào mạng lưới tình báo Mỹ từ trước đến nay.

Xung đột leo thang trên diện rộng

Cục diện Trung Đông rơi vào chảo lửa kể từ tháng 2 năm nay, khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích liên quân nhằm vào Iran, châm ngòi cho các đòn đáp trả mạnh mẽ từ Tehran nhắm vào tài sản của Mỹ trên toàn khu vực. Cuộc chiến đã kéo dài qua nhiều tháng với các hành động thù địch liên tục, làm rung chuyển an ninh khu vực và đe dọa các hạ tầng huyết mạch.

Mặc dù Washington và Tehran từng ký kết một biên bản ghi nhớ vào giữa tháng 6 dưới sự trung gian của Pakistan nhằm chấm dứt chiến tranh và thiết lập hòa bình, tình hình nhanh chóng đảo chiều.

Bế tắc ngoại giao

Các vòng đàm phán sau đó đã đổ vỡ hoàn toàn do những bất đồng không thể khỏa lấp về điều khoản thỏa thuận và quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của toàn cầu.

Sự sụp đổ của tiến hòa bình diễn ra trong bối cảnh đôi bên tiếp tục ăn miếng trả miếng khắp khu vực. Cuộc xung đột bùng phát từ ngày 28/02 đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người, trong đó các mục tiêu quân sự và tình báo ngày càng trở thành tâm điểm hứng chịu hỏa lực.