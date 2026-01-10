Tổng thống Colombia: Mỹ đã trở thành 'mối đe dọa thật sự'

Sau chiến dịch của Mỹ tại Venezuela vào rạng sáng 3/1 dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng một chiến dịch quân sự nhằm vào Colombia "nghe có vẻ hợp lý". Ông Trump trước đó cũng nhiều lần cảnh báo Tổng thống Colombia Gustavo Petro với những phát ngôn cứng rắn.

Quan hệ Washington - Bogota được kỳ vọng hạ nhiệt phần nào khi Tổng thống Trump điện đàm với Tổng thống Petro vào đêm 7/1. Trên nền tảng Truth Social, ông Trump mô tả cuộc trao đổi là "một vinh dự lớn". Một quan chức Colombia khi đó nhận định giọng điệu của hai bên thay đổi "180 độ".

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn được BBC công bố ngày 9/1, Tổng thống Petro cho biết tình hình căng thẳng chưa có nhiều cải thiện. Lãnh đạo Colombia tiết lộ cuộc điện đàm kéo dài chưa đầy một giờ, trong đó phần lớn thời gian là ông trình bày quan điểm của Colombia về vấn đề buôn ma túy, tình hình Venezuela và "diễn biến tại Mỹ Latin liên quan vai trò của Mỹ".

Ông Petro nói những phát ngôn thời gian qua từ Tổng thống Trump nhắm vào Colombia, trong đó có kịch bản hành động quân sự, "đã trở thành mối đe dọa thật sự". Ông nhắc lại rằng Colombia từng mất lãnh thổ trong thế kỷ 20 liên quan những can thiệp từ Washington, điển hình là sự kiện Panama tách khỏi Colombia vào năm 1903 dưới sự hậu thuẫn của Mỹ để nước này xây dựng dự án kênh đào nối liền Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

"Triển vọng loại bỏ mối đe dọa này sẽ tùy thuộc vào các nỗ lực đối thoại đang diễn ra", Tổng thống Petro nói.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro phát biểu tại thủ đô Bogota ngày 13/11/2025. Ảnh: AFP

Khi được hỏi về khả năng tự vệ của Colombia trong kịch bản Mỹ biến lời đe dọa quân sự thành hiện thực, ông Petro không trả lời thẳng với BBC mà chỉ nói rằng Bogota chủ trương giải quyết vấn đề thông qua đối thoại.

"Lịch sử Colombia cho thấy chúng tôi sẵn sàng đương đầu nhiều đội quân lớn. Chúng tôi không có những vũ khí có thể sánh ngang với những lực lượng quân sự hùng mạnh. Thậm chí chúng tôi còn không có vũ khí phòng không. Thay vào đó, chúng tôi dựa vào quần chúng nhân dân và địa hình rừng núi, những thứ không bao giờ thiếu ở Colombia", Tổng thống Petro bình luận.

Tổng thống Trump từng cáo buộc ông Petro "thích sản xuất cocaine để bán sang Mỹ", đồng thời cảnh báo tình trạng này sẽ không kéo dài hơn nữa. Tổng thống Petro bác bỏ cáo buộc này trong cuộc phỏng vấn với BBC, nhấn mạnh ông có đầy đủ bằng chứng mình trong sạch.

Lãnh đạo Colombia nói ông đã cống hiến 20 năm chống lại các băng nhóm ma túy, chấp nhận cả việc gia đình mình phải sống lưu vong để tránh hiểm nguy.

Ông Petro giải thích thêm rằng chính phủ của mình đang theo đuổi chiến lược "hòa bình toàn diện". Một mặt, Bogota ưu tiên đối thoại với các nhóm vũ trang, mặt khác vẫn chuẩn bị các chiến dịch quân sự nhắm vào những lực lượng không chấp nhận hòa bình.

Ông cho biết các cuộc đàm phán đang diễn ra tại miền nam Colombia, nơi ghi nhận mức giảm lớn nhất về diện tích trồng cocaine và tỷ lệ giết người cũng giảm mạnh nhất. "Chúng tôi không ngốc. Chúng tôi hiểu rõ mình đang thương lượng với những kẻ như thế nào", Tổng thống Petro nói.

Lãnh đạo Colombia cảnh báo Washington đang đối mặt nguy cơ chuyển từ vị thế "thống trị" sang trạng thái "bị cô lập khỏi thế giới" vì những chính sách hiện nay, từ chính sách truy quét nhập cư trong nước đến giảm hợp tác hành động khí hậu toàn cầu và can thiệp quân sự vào Venezuela.

Ông Petro cho rằng trong nhiều thập kỷ, Mỹ đã đối xử với các chính phủ khác, đặc biệt ở Mỹ Latin, với tâm thế "như một đế chế" bất chấp luật pháp quốc tế. Sau hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela, ông cáo buộc Washington theo đuổi chiến tranh vì dầu mỏ và than đá.

Ông bổ sung rằng nếu Mỹ không rút khỏi Thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu (các quốc gia nhất trí hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu bằng cách giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch) thì "mối quan hệ của họ với thế giới, cũng như với Nam Mỹ, sẽ dân chủ và hòa bình hơn nhiều".