Cuộc sống đảo lộn trong khu dân cư ngập suốt 20 tiếng ở TP HCM

Sau trận mưa lớn, ông Văn Minh, sống trong hẻm 19 đường Quang Trung, phường Thông Tây Hội, ra nghĩa trang sát nhà để nhặt lại đồ đạc bị nước cuốn trôi. Đến sáng nay, nghĩa trang và nhiều khu dân cư ở Gò Vấp cũ vẫn ngập gần nửa mét sau trận mưa bắt đầu từ 15h hôm qua.

Trong căn nhà, ông Minh kê máy giặt lên bàn để tránh nước. Ông cho biết mưa kéo dài suốt đêm, cả gia đình phải ngủ tạm trên ghế sofa. Ngoài hiên, chỗ trũng ngập gần 40 cm, ông Minh kê những tấm ván gỗ làm lối đi tạm.

Nhà bên cạnh, ông Từ Đình Khôi nâng bộ ghế sofa khỏi mặt nước để có chỗ sinh hoạt. Theo ông, nhiều năm nay, khu vực này thường xuyên ngập sâu, mỗi lần nước tràn vào phải chờ rất lâu mới rút.

Cùng con hẻm, các phòng trong một dãy trọ đóng kín cửa, người thuê tìm cách hạn chế nước tràn vào nơi ở.

Trong phòng trọ của chị Tường Vy, 19 tuổi, nước đọng gần một ngày chưa rút, nhiều đồ đạc không kịp kê cao. Chị cho biết đêm qua, mưa lớn khiến mực nước dâng, nhiều người trong dãy phải tìm nơi khác ngủ nhờ.

Trên đường Nguyễn Văn Khối, nhiều con hẻm vẫn chìm trong nước dù mưa đã tạnh từ tối qua. Ngập nặng nhất là hẻm 171, nơi nhiều nhà dân, hàng quán bị nước tràn vào. Sáng nay, nền nhà bà Nguyễn Đoàn Thanh Trúc vẫn còn xâm xấp nước. Bà kể tối qua, chỉ sau nửa giờ mưa lớn, cả nhà đã phải tất bật di chuyển đồ đạc lên cao.

Dù chỗ ngủ nằm trên nền gạch cao hơn sàn nhà, bà Trúc vẫn phải dùng nhiều ghế nhựa kê thêm bên dưới tấm nệm để tránh ướt. Chăn, gối được gom lên trên, phía dưới còn đọng nước.

Tại hẻm 153 đường Lê Văn Thọ, nước vẫn chưa rút, người dân phải đặt cả thùng rác lên cao để tránh trôi dạt. Nước tràn vào quán, chị Minh Vương phải tạm đóng cửa để dọn dẹp.

Tại trạm biến áp trên đường Nguyễn Văn Khối, nhóm công nhân dùng máy bơm hút nước ra ngoài.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng TP HCM, trận mưa chiều 7/10 tập trung mạnh nhất từ 17h30 đến 19h. Gò Vấp là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng lớn nhất, với lượng mưa tại trạm Quang Trung đạt 87 mm. Vũ lượng này vượt khả năng đáp ứng của hệ thống cống hiện hữu, vốn được thiết kế cho trận mưa 86 mm kéo dài ba giờ.

Bấm để lật

Tại hẻm 152 đường Nguyễn Văn Khối, cả khu dân cư vẫn ngập sâu. Từ sân thượng nhìn xuống, ông Nguyễn Quang Tâm cho biết đây là lần ngập nặng nhất ông chứng kiến trong hơn 10 năm sống ở khu vực này.

Cơ quan khí tượng dự báo chiều tối 8-9/10, TP HCM tiếp tục có mưa, cục bộ mưa to.