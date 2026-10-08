Hầm xe khu biệt thự ở TP HCM ngập 1,5 mét

Sau trận mưa lớn chiều tối qua, sáng nay hầm để xe một căn biệt thự tại khu dân cư Cityland Park Hills, phường Gò Vấp, vẫn ngập sâu.

Khu dân cư này rộng gần 27 ha, nằm trên hai trục đường Phan Văn Trị và Nguyễn Văn Lượng, phường Gò Vấp. Dự án gồm biệt thự, nhà phố và căn hộ, có trường học, công viên cùng các tiện ích thương mại.

Tại một chi nhánh ngân hàng Shinhan, gần chục xe máy của nhân viên ngập tới bảng đồng hồ. Nước cũng tràn vào thang máy, buồng điện, gây hư hỏng. Đại diện ngân hàng cho biết, chi nhánh đã bơm thoát nước từ sáng nay, dự kiến mất khoảng hai giờ. Sau đó, đơn vị sẽ kiểm tra hệ thống điện, khôi phục hoạt động trong buổi sáng.

Bàn ghế, giấy tờ, thiết bị tại một phòng khám phụ sản nằm ngổn ngang giữa bùn đất sau khi nước được bơm ra ngoài. Bà Lương Thị Hường, 60 tuổi, chủ phòng khám, cho biết tối qua nước tràn vào hầm quá nhanh, chỉ kịp đưa xe máy ra ngoài. Nhiều tivi, máy siêu âm, máy xét nghiệm nước tiểu, máy tính và hồ sơ bị ngâm trong nước.

Bà Hường chỉ vệt nước trên tường, cho thấy hầm ngập hơn 1,5 mét chiều qua. "Đồ đạc của phòng khám giờ hư hỏng hết rồi. Tôi không ngờ ở đây lại xảy ra tình huống này", bà nói.

Giấy tờ, thuốc men, máy siêu âm và dụng cụ thăm khám hư hỏng sau nhiều giờ ngâm nước.

Chủ phòng khám thu dọn đồ đạc sau trận ngập đêm qua. Máy bơm hút nước từ tầng hầm phòng khám sản phụ khoa ra ngoài.

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Nước dâng tới nửa cửa cuốn văn phòng đại diện một công ty may mặc Mỹ sáng nay và tối qua. Bên trong vẫn ngập khoảng một mét, nhiều phụ liệu và máy móc bị hư hỏng.

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Tầng hầm bên cạnh vẫn ngập nước, chờ máy bơm đến xử lý.

Công viên Làng hoa Gò Vấp đến sáng nay vẫn ngập sâu. Trận mưa kéo dài hơn hai giờ đúng vào giờ tan tầm chiều tối 7/10 cũng khiến nhiều tuyến đường TP HCM ngập sâu, ùn tắc kéo dài, người dân chật vật về nhà.

Hơn 10 ngày qua, dải hội tụ nhiệt đới kết hợp nhiễu động gió đông yếu gây mưa diện rộng ở thành phố. Cơ quan khí tượng dự báo chiều tối 8-9/10, TP HCM tiếp tục có mưa, cục bộ mưa to.

Vị trí khu dân cư Cityland Park Hills. Đồ họa: Tâm Thảo