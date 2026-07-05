Cục CSGT làm rõ thông tin người từ 16 - 18 tuổi đi các loại xe máy đều bị phạt

Tối 4/7, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, thông tin đang được một số trang thông tin điện tử đăng tải với nội dung: "Từ 15/8, người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị phạt đến 600.000 đồng khi đi xe máy theo Nghị định số 238/NĐ-CP" là không chính xác.

Theo đại diện Cục CSGT, Nghị định số 238/NĐ-CP không ban hành quy định mới về xử phạt đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe gắn máy. Quy định hiện hành chỉ sửa đổi, bổ sung về câu chữ để thống nhất với Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cụ thể, tại Điều 6 Nghị định số 238/NĐ-CP ngày 26/6/2026, quy định sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 18, theo đó áp dụng mức phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô.

Người từ đủ 16 tuổi trở lên vẫn được quyền điều khiển xe gắn máy theo quy định. Ảnh: Đình Hiếu

Quy định này được xây dựng trên cơ sở phân loại phương tiện tại Điều 34 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Theo đó, xe mô tô là xe có hai hoặc ba bánh chạy bằng động cơ, được thiết kế, sản xuất để hoạt động trên đường bộ, không bao gồm xe gắn máy; đối với xe ba bánh, khối lượng bản thân không lớn hơn 400kg.

Trong khi đó, xe gắn máy là xe có hai hoặc ba bánh chạy bằng động cơ, được thiết kế, sản xuất để hoạt động trên đường bộ, có vận tốc thiết kế không lớn hơn 50 km/h. Nếu sử dụng động cơ nhiệt thì dung tích làm việc hoặc dung tích tương đương không lớn hơn 50cm3; nếu sử dụng động cơ điện thì công suất không lớn hơn 4kW. Xe gắn máy không bao gồm xe đạp máy.

Như vậy, quy định xử phạt đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô tại Nghị định số 238/NĐ-CP không thay đổi về bản chất so với Nghị định số 168/NĐ-CP, mà chỉ điều chỉnh cách diễn đạt để thống nhất với Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

"Người từ đủ 16 tuổi trở lên vẫn được quyền điều khiển xe gắn máy theo quy định", đại diện Cục CSGT khẳng định.