Xe máy vượt rào chắn đường sắt bị phạt tới 6 triệu đồng

Nghị định 81/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt có hiệu lực từ 15/05/2026, điều chỉnh mức phạt với hàng loạt hành vi vi phạm. Trong đó, loạt hành vi vi phạm của người điều khiển xe máy sẽ có mức tăng từ vài trăm nghìn lên tới hàng triệu đồng.

Khoản 5 và khoản 6 của Điều 13, Nghị định 81/2026/NĐ-CP quy định như sau:

"5. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy dừng xe, đỗ xe trong khu vực đường ngang, cầu chung. 6. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vượt rào chắn đường ngang, cầu chung khi chắn đang dịch chuyển; vượt đường ngang, cầu chung khi đèn đỏ đã bật sáng; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường hoặc chỉ dẫn của nhân viên gác đường ngang, cầu chung khi đi qua đường ngang, cầu chung."

So với quy định hiện hành tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt với xe máy dừng, đỗ trong khu vực đường ngang tăng từ 400.000-600.000 đồng lên tối đa 1.000.000 đồng. Đặc biệt, với hành vi vượt rào chắn đường ngang, mức phạt hiện tại là 600.000-1.000.000 đồng theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, sẽ tăng lên 4-6 triệu đồng, tức tăng gấp 6 lần.

Không chỉ riêng xe máy, các loại xe đạp, xe ô tô và thậm chí người đi bộ cũng sẽ chịu mức phạt tăng mạnh, từ 4-6 lần so với trước. Ngoài ra, rất có thể trong tương lai, hệ thống camera giám sát sẽ được lắp đặt tại các nút giao đường ngang để giúp lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ, khiến hành vi vi phạm khó qua mắt.

Với những quy định mới này, kỳ vọng sẽ nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, giảm thiểu tai nạn tại các điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ, đồng thời đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người.