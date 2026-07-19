Iran xuất khẩu 70 triệu thùng dầu trong thời gian ngừng bắn với Mỹ

Tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn dữ liệu từ tổ chức United Against Nuclear Iran (UANI) cho biết, trong thời gian ngừng bắn ngắn với Mỹ, Iran đã xuất khẩu khoảng 70 triệu thùng dầu thô, thu về 5-6 tỷ USD.

Ấn phẩm cho biết, sau khi Washington tạm thời nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu theo thỏa thuận đạt được ngày 17/6, Tehran đã nhanh chóng tận dụng cơ hội để đưa lượng lớn dầu tích trữ ra thị trường quốc tế.

Các tàu chở dầu đã neo sẵn tại cảng Chabahar ở miền Đông Iran và gần như lập tức khởi hành tới châu Á ngay sau khi thỏa thuận có hiệu lực.

Chỉ riêng trong nửa cuối tháng 6, Iran đã xuất khẩu khoảng 50 triệu thùng dầu sang Trung Quốc. Theo các chuyên gia, đây là một trong những đợt xuất khẩu dầu nhanh nhất của Iran trong nhiều năm, giúp nước này nhanh chóng bổ sung nguồn ngoại tệ khi nền kinh tế vẫn chịu sức ép lớn từ các lệnh cấm vận.

Tuy nhiên, khoảng thời gian thuận lợi này không kéo dài. Mỹ sau đó tái áp dụng các biện pháp hạn chế, khiến hoạt động xuất khẩu dầu của Iran gặp nhiều trở ngại hơn.

Ông Jonathan Panikoff, một chuyên gia về Trung Đông tại Hội đồng Đại Tây Dương, nhận định nền kinh tế Iran đang ở giai đoạn khó khăn nhất kể từ sau năm 1979, vì vậy mọi nguồn thu từ dầu mỏ đều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Tehran.

Một tàu ở Vịnh Oman đã bị lực lượng Mỹ khám xét như một phần của chiến dịch phong tỏa mới đối với các cảng của Iran. (Ảnh: Getty Images)

Dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy từ cuối tháng 6, khoảng 20 tàu chở dầu Iran đã tập trung tại vùng biển ngoài khơi phía Đông Malaysia. Các tàu như Diona, Hero II, Sonia 1 và Stream lần lượt xuất hiện tại khu vực này trước khi dầu được chuyển sang các tàu khác.

Theo ước tính của United Against Nuclear Iran và các chuyên gia theo dõi thị trường dầu mỏ, lượng dầu đã được đưa tới châu Á trong tháng 7 vẫn còn rất lớn và sẽ tiếp tục được tiêu thụ trong thời gian tới.

Charlie Brown, chuyên gia phân tích của UANI tại Singapore nhận định, nếu các biện pháp hạn chế được duy trì liên tục, Iran sẽ chịu áp lực kinh tế lớn hơn. Tuy nhiên, việc tận dụng khoảng thời gian ngừng bắn đã giúp Tehran tạo được một "vùng đệm" tài chính đáng kể.

Các nhà phân tích dự báo, với số lượng lớn tàu chở dầu đã đến vùng biển châu Á trong tháng 7, Iran sẽ tiếp tục thu về hàng tỷ đô la doanh thu từ dầu mỏ trong những tháng tới, ngay cả khi lệnh phong tỏa được tái áp dụng.