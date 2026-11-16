CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn giữa trưa, tài xế say không đọc nổi biển số

Nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông, trưa 16/11, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) triển khai kiểm tra nồng độ cồn trên đường Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm).

Sau ít phút, tổ công tác liên tiếp phát hiện 3 trường hợp tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn. Đáng chú ý, một số trường hợp vi phạm ở mức cao gấp đôi ngưỡng vi phạm cao nhất được quy định tại Nghị định 168.

Tài xế L.V.T. vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao. Ảnh: Đình Hiếu

Cụ thể, tài xế L.V.T. (37 tuổi, quê Điện Biên) điều khiển xe máy mang BKS 29M8-28XX, vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,964 mg/L khí thở. Đây là mức vi phạm rất cao, gấp 2,41 lần ngưỡng vi phạm cao nhất được quy định tại Nghị định 168.

Tài xế T. cho biết bản thân làm công nhân. Sau ca làm việc, anh T. đã uống rượu trong công trường rồi điều khiển xe về nhà.

CSGT lập biên bản vi phạm với tài xế L.V.T. Ảnh: Đình Hiếu

Ngoài vi phạm về nồng độ cồn, tổ CSGT còn phát hiện tài xế T. không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt tài xế T. với các lỗi trên, tổng mức tiền phạt là 17 triệu đồng. Đồng thời, phương tiện của anh T. bị tạm giữ 7 ngày.

Tương tự, tài xế T.M.H. (42 tuổi, quê Phú Thọ) điều khiển xe máy mang biển số 97F2-80XX, vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,880 mg/L khí thở.

Đáng chú ý, khi làm việc với lực lượng CSGT, tài xế T.M.H. có biểu hiện không tỉnh táo, không thể tự đọc biển số xe của mình.

Tài xế T.M.H. đứng không vững khi làm việc với CSGT. Ảnh: Đình Hiếu

Tài xế H. đã bị tổ công tác lập biên bản với các lỗi: điều khiển xe máy khi trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/L khí thở; không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe.

Trong ca công tác, tổ CSGT còn phát hiện nhiều trường hợp tài xế điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn. Nhiều người cho biết đã tranh thủ sử dụng rượu, bia trong bữa cơm trưa.

Ảnh: Đình Hiếu

Thượng tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), cho biết việc kiểm tra nồng độ cồn vào buổi trưa là hoạt động thường xuyên, liên tục của đơn vị.

"Nhiều người còn có tâm lý tiện bữa cơm trưa uống vài cốc bia, rượu rồi điều khiển xe tiếp tục công việc hoặc về nhà. Để đảm bảo an toàn giao thông, đơn vị siết chặt việc kiểm tra vào khung giờ này", Thượng tá Phạm Văn Chiến nói.

Trước đó, Cục CSGT (Bộ Công an) chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc tăng cường kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn, nhất là vào khung giờ buổi trưa và tối.

Theo Cục CSGT, để chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông trong dịp cuối năm, lực lượng CSGT sẽ tăng cường kiểm soát nồng độ cồn vào buổi trưa và buổi tối hằng ngày. Đồng thời, tùy tình hình thực tế và đặc điểm từng tuyến, địa bàn, nếu thấy cần thiết, CSGT sẽ tổ chức kiểm soát vi phạm nồng độ cồn cả vào buổi sáng.

"Việc kiểm soát được thực hiện thường xuyên, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Mục tiêu cao nhất không chỉ là phát hiện, xử lý vi phạm mà còn nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tai nạn giao thông từ sớm, từ xa, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân", đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.