Đèo Khánh Lê nối Nha Trang - Đà Lạt sạt lở khắp nơi, khi nào mới thông xe?

Ngày 30/11, ông Nguyễn Văn Vinh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa, cho biết mưa lũ kéo dài đã khiến hơn 40 điểm trên đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C) bị sạt lở, sụt lún nghiêm trọng, làm chia cắt tuyến giao thông huyết mạch nối Nha Trang – Đà Lạt trong nhiều ngày.

Đèo Khánh Lê sạt lở, sụt lún nghiêm trọng.

Theo ông Vinh, sau quá trình khắc phục, hiện tuyến đèo chỉ còn 7 điểm sạt lở, sụt lún. “Các đơn vị đang khẩn trương thi công. Dự kiến ngày 5/12 tới sẽ thông xe”, ông cho biết.

Ông Lê Thuận Đoàn - Giám đốc Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa thông tin thêm, đơn vị đã huy động hơn 30 phương tiện và 40 công nhân, chia thành 3 mũi thi công, phối hợp với lực lượng hỗ trợ để xử lý sạt lở ngày đêm.

Bên cạnh đó, ngày 25/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ nổ mìn phá khoảng 600m³ đá tại Km44+400. Tuy nhiên, tuyến đèo vẫn còn nhiều điểm nguy hiểm; khi khảo sát xác định đủ điều kiện, quân đội sẽ tiếp tục nổ mìn phá đá để giải phóng các vị trí còn lại.

Đèo Khánh Lê dài 33km, là một trong những cung đường đèo đẹp và ấn tượng nhất trên quốc lộ 27C, nối Nha Trang (Khánh Hòa) với Đà Lạt (Lâm Đồng). Đây là con đèo cao nhất trên tuyến, thuộc dãy Trường Sơn Nam, nổi tiếng với cảnh quan hùng vĩ và khí hậu thay đổi rõ rệt theo độ cao.

Tuy nhiên, tuyến đèo có nhiều khúc cua tay áo, độ dốc lớn, thường xuyên xảy ra sạt lở trong mùa mưa. Gần đây nhất, ngày 16/11, đá từ đèo rơi trúng một xe khách, khiến 6 người tử vong và 19 người bị thương.

Nhiều tảng đá lớn sạt lở xuống đường.

Ngày 24/11, tỉnh Khánh Hòa quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến đèo Khánh Lê, đèo Khánh Sơn và các tuyến đường khác do mưa lũ.