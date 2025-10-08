Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chỉ đạo nóng tại hiện trường vỡ đập ở Lạng Sơn

Cùng tham gia đoàn công tác có Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn, lãnh đạo UBND tỉnh, sở, ngành của tỉnh Lạng Sơn cùng cấp ủy, chính quyền một số xã ở địa phương. Ngay sau khi nhận được thông tin vỡ một phần thân đập Thủy điện Bắc Khê 1, đoàn công tác của Bộ NN&MT lập tức đi khảo sát thực tế để nắm tình hình chi tiết của sự cố, từ đó sẽ có phương án xử lý kịp thời, đồng thời báo cáo Chính phủ về công tác quản lý các thủy điện nhỏ sau sự việc này.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp thị sát tại địa điểm xảy ra sự cố vỡ một phần thân đập Bắc Khê 1.

Theo báo cáo của Sở NN&MT Lạng Sơn, sự cố xảy ra sau 2 ngày (6 và 7/10) trên địa bàn xã Tân Tiến và các xã lân cận có mưa lớn liên tục do ảnh hưởng của cơn bão số 11 (MATMO). Nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 (công suất lắp máy 2.4M, diện tích lưu vực 325km2, lưu lượng nước 1.572m3), nằm trên địa bàn thôn Bắc Khê, xã Tân Tiến, đã bị vỡ một phần thân đập. Nắm được tình hình, lực lượng chức năng đã di dời toàn bộ người dân ở khu vực hạ lưu, do đó sự cố không gây thiệt hại về người. Đêm 7/10, lũ ở đầu nguồn sông Bắc Giang vẫn tiếp tục dâng cao, duy trì lưu lượng nước về hồ rất lớn.

Đoàn công tác Bộ NN &MT xem xét nguyên nhân và đề ra các biện pháp khắc phục sự cố.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, Lạng Sơn cần phải có biện pháp khắc phục sự cố một cách khẩn trương.

Tại hiện trường, sau khi kiểm tra thực tế, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp phân tích, dù công trình thủy điện xảy ra sự cố vỡ một phần thân đập, nhưng nguy cơ ngập lụt trên diện rộng ở vùng hạ lưu là không lớn do đặc điểm dòng chảy ở trên cao. Với trường hợp của thủy điện Bắc Khê 1 có công suất thiết kế chỉ 2,4 MW, một con số rất khiêm tốn, tuy nhiên, dung tích hồ chứa lại lên tới 4,8 triệu m3 nước, có khả năng ảnh hưởng lớn tới vùng hạ du.

“Điều này đòi hỏi phải có các phương án phòng, chống lũ lụt được tính toán cực kỳ kỹ lưỡng. Quy mô hồ chứa lớn như vậy đồng nghĩa với việc khi xảy ra sự cố, rủi ro và mức độ ảnh hưởng sẽ rất nghiêm trọng. Đề nghị Lạng Sơn phải có các biện pháp khắc phục được lên kế hoạch khẩn trương, cụ thể. Các lực lượng sẽ tiếp cận công trình ngay khi thời tiết thuận lợi hơn để triển khai giải pháp hạn chế khoảng vỡ, nhằm giảm lượng nước xả xuống hạ lưu”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.

Trưa 7/10 xảy ra sự cố vỡ một phần thân đập Thủy điện Bắc Khê 1.

Thứ trưởng Bộ NN &MT cũng chỉ ra sự thiếu hụt nghiêm trọng hồ sơ, tài liệu kỹ thuật của nhà máy ngay tại địa phương. Chính vì không có bản vẽ, sơ đồ thiết kế hay các tài liệu kỹ thuật cần thiết tại hiện trường, nên khi sự cố xảy ra, các lực lượng tiếp cận sẽ khó khăn trong việc trao đổi và tìm ra các giải pháp xử lý…Theo đó, tỉnh Lạng Sơn cần rà soát lại toàn bộ các hồ thủy điện nhỏ trên địa bàn và cần có các phương án phòng chống thiên tai liên quan để bảo đảm không lặp lại sự cố tương tự.

“Bộ NN &MT sẽ có những chỉ đạo chung trên phạm vi cả nước. Yêu cầu cấp thiết là các địa phương phải trang bị đầy đủ bản đồ, sơ đồ và toàn bộ hồ sơ thiết kế công trình tại chỗ để có thể chủ động trong mọi tình huống”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nói.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn, các ngành chức năng địa phương đã có mặt kiểm tra thực tế, chỉ đạo việc khắc phục hậu quả.

Theo ghi nhận của phóng viên, sự cố tại đập, hiện nay hệ thống xả tràn vẫn đang hoạt động bình thường nên việc vỡ một phần thân đập không gây ra tình trạng ngập úng lớn ở khu vực hạ du trực tiếp. Tuy nhiên, tình hình nước dâng cao từ sông Bắc Giang và hệ thống sông suối đã tạo ra tình trạng ngập lụt tại một số khu vực thuộc xã Tràng Định và xã Thất Khê cùng nhiều địa phương khác ở tỉnh Lạng Sơn.

Lực lượng chức năng Lạng Sơn triển khai người, phương tiện khắc phục hậu quả bão lũ.

Nỗ lực đưa người dân vùng lũ đến nơi an toàn.

Trong ngày 7/10, công tác di dời toàn bộ hộ dân bị ảnh hưởng ở vùng ngập úng lên các khu vực cao và an toàn, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình di dời. Các lực lượng chức năng của tỉnh, các xã, cùng các tổ chức chính trị, đoàn thể ở địa phương đang khẩn trương tiếp tục tổ chức di dời người dân ra khỏi vùng ngập úng tại các xã Tân Tiến, Tràng Định, Thất Khê…