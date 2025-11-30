TP Cần Thơ ‘điểm tên’ các vụ tham nhũng vừa được phát hiện

Theo đó, UBND thành phố Cần Thơ cho biết về kết quả thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong kỳ báo cáo, thành phố (TP) đã triển khai 17 cuộc thanh tra và ban hành đầy đủ 17 kết luận.

Toàn TP đã thực hiện 38 cuộc kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn. Kết quả cho thấy cán bộ, công chức, viên chức TP thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; chưa phát hiện trường hợp vi phạm. TP Cần Thơ cũng thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 20 trường hợp nhằm phòng ngừa tham nhũng...

Trong kỳ, các cơ quan, đơn vị, địa phương của TP đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập đối với 7.388 người và đã hoàn thành việc kê khai. Thanh tra TP đã tiến hành xác minh tài sản, thu nhập đối với 157 trường hợp và đã ban hành 153/157 kết luận.

Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, qua công tác giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ, cơ quan chức năng đã phát hiện và khởi tố 1 vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng (cũ). Trong kỳ, ngành thanh tra TP đã chuyển cơ quan điều tra xem xét để quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với 4 vụ việc.

UBND TP Cần Thơ vừa có báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: H.T

Báo cáo của UBND TP Cần Thơ cũng nêu rõ: Trong kỳ, qua công tác giải quyết tố giác về tội phạm, cơ quan cảnh sát điều tra đã phát hiện và khởi tố 1 vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Chi cục Thuế khu vực Thạnh Trị.

UBND TP Cần Thơ cũng cho biết theo thông cáo báo chí kỳ họp thứ 55 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, TP Cần Thơ (cũ) có 1 trường hợp bị xử lý kỷ luật và 1 trường hợp được đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật.

Ngoài ra, theo thông cáo báo chí về kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân, Ủy ban đã tiến hành kỷ luật 1 trường hợp và đề nghị kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với 1 trường hợp.

Đối với công tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án tham nhũng, báo cáo nêu rõ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã phát hiện, thụ lý, điều tra, khởi tố mới 23 vụ với 40 bị can.

Viện Kiểm sát nhân dân TP đã truy tố 23 vụ với 40 bị can. Tòa án nhân dân 2 cấp thụ lý 29 vụ với 63 bị can, bị cáo; đã xét xử 24 vụ với 49 bị cáo về các tội liên quan tham nhũng.