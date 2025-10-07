Chủ đầu tư nói gì về sự cố vỡ đập thủy điện ở Lạng Sơn?

Chiều tối 7/10, trao đổi với PV VietNamNet, ông Ngô Thế Quang, Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Khê 1 - chủ đầu tư trực tiếp quản lý thủy điện Bắc Khê 1 - cho biết vào khoảng 13h30 cùng ngày, một mảng tường bao ngăn đập thủy điện bị vỡ, chiều dài khoảng 4–5m, sâu 3–4m. Sự cố khiến phòng điều khiển trung tâm đổ sập, nhiều thiết bị bên trong bị hư hỏng.

"Hiện tại nước đã rút khoảng 1m, sau khi lượng nước ổn định sẽ tiến hành đổ bê tông khu vực bị vỡ", ông Quang cho biết.

Khu vực vỡ của đập thủy điện Bắc Khê 1. Ảnh: Đ.X

Theo bà Nguyễn Thị Ngân – Bí thư xã Tân Tiến, khu vực đập bị vỡ nằm trên núi cao nên xung quanh có rất ít hộ dân. Trong sáng nay, xã đã cử cán bộ đến nắm bắt tình hình và được thông tin rằng khu vực vỡ không ghi nhận dấu hiệu nứt thân đập.

Sau khi đập bị vỡ, một lượng lớn nước đã tràn xuống vùng hạ du ở các xã Tân Tiến, Thất Khê và Tràng Định (Lạng Sơn).

Lực lượng chức năng xã Thất Khê hỗ trợ người dân tới nơi an toàn. Ảnh: Đ.X

Cũng theo bà Ngân, trước 17h hôm qua (6/7), đối phó ảnh hưởng mưa do bão số 11, chính quyền địa phương đã thực hiện di dời người dân tới nơi an toàn. Sau khi nhận thông tin vỡ đập thủy điện, người dân trong xã đã chủ động di chuyển lên các khu vực cao hơn, vì vậy hiện tại không có thiệt hại về người.

Còn theo ông Nguyễn Tuấn Nam, Bí thư xã Thất Khê, do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kèm lượng nước từ sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1, nhiều địa điểm trũng ở xã đang ngập sâu. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng của xã đã và đang hỗ trợ người dân di chuyển tới nơi an toàn.

Người dân tại xã Thất Khê được đưa ra khỏi vùng ngập. Ảnh: Đ.X

"Xã Thất Khê nằm ở hạ lưu của thủy điện Thất Khê 1. Tuy nhiên, trước đó chính quyền đã chủ động di dời người dân để đối phó ảnh hưởng bão số 11, vì vậy không có thiệt hại về người. Theo dự báo đêm nay mực nước sẽ tiếp tục tăng, lực lượng chức năng xác định túc trực 24/24", ông Nam cho biết.