Công trình "khủng" xâm phạm Tràng An: Nửa tháng, tháo dỡ được 40m

Thứ Hai, ngày 16/04/2018 19:30 PM (GMT+7)

Mặc dù hơn nửa tháng trôi qua, nhưng việc tháo dỡ công trình trái phép đường lên núi Cái Hạ trong di sản thế giới Tràng An (Ninh Bình) vẫn dậm chân tại chỗ, hiện mới có khoảng 40 m lan can trên núi được tháo dỡ trong tổng chiều dài 510 m.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động chiều ngày 16-4, việc tháo dỡ công trình trái phép đường lên núi Cái Hạ, thuộc vùng lõi di sản thế giới Tràng An (ở xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) vẫn đang diễn ra.

Dù đã nửa tháng trôi qua nhưng việc tháo dỡ công trình xâm phạm danh thắng Tràng An vẫn còn nguyên vẹn

Tuy nhiên, theo quan sát thì công trình trên mới tháo dỡ được lan can tại khu vực lưng chừng núi Cái Hạ. Lúc này ở trên núi có bóng dáng một vài công nhân đang làm việc, còn tất cả công trình gần như vẫn còn nguyên vẹn. Ngay tại đầu cổng ra vào, tổ công tác liên ngành gồm công an và Sở Du lịch vẫn cho người túc trực không cho bất cứ những người không liên quan được vào trong, kể cả phóng viên báo chí.

Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Chủ tịch UBND xã Trường Yên, việc tháo dỡ công trình trái phép xâm hại vùng lõi Tràng An diễn ra rất chậm, hiện công ty mới làm được khoảng 40 m lan can đường lên núi Cái Hạ. "Việc tháo dỡ diễn ra chậm do giai đoạn này Công ty CP Du lịch Tràng An không tìm được thêm thợ, còn nhóm thợ này làm rất chậm. Hiện công ty đang tìm 1 tốp thợ mới để đẩy nhanh tiến độ"- ông Lợi nói.

Công trình chỉ mới tháo dỡ được khoảng 40 m lan can

Cũng theo vị Chủ tịch UBND xã Trường Yên, những ngày qua trên địa bàn có mưa nhiều, công trình lại được xây lên núi cao, hiểm trở, trong khi đó việc tháo dỡ phải đảm bảo an toàn và không ảnh hưởng đến cảnh quan di sản.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 30-3 ông Nguyễn Văn Son, Giám đốc Công ty CP du lịch Tràng An đã cho người và máy móc lên núi Cái Hạ để tháo dỡ trông trình trái phép do chính mình xây dựng. Việc tháo dỡ diễn ra rất rầm rộ khi có sự chứng kiến của các cơ quan ban ngành tỉnh Ninh Bình và huyện Hoa Lư.

Theo ghi nhận của phóng viên thì chiều ngày 16-4, có 1 vài người đang làm việc tại khu vực giữa lưng chừng núi. Đây là đoạn đã được rầm rộ tháo dỡ vào ngày 30-3...

Theo cam kết, công trình sẽ được ông Son tự tháo dỡ trả lại nguyên trạng cho vùng lõi danh thắng Tràng An trong vòng 1 tháng từ 30-3 đến ngày 30-4. Tuy nhiên, với những gì mà phóng viên ghi nhận được trong ngày 16-4 thì công trình trên khó có thể hoàn thành trước ngày 30-4 như cam kết, bởi công trình gần như vẫn dậm chân tại chỗ.

Trước đó, ngày 7-3, UBND tỉnh Ninh Bình đã công bố quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành do ông Đinh Chung Phụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, làm trưởng đoàn để thanh - kiểm tra toàn diện những hoạt động xây dựng trái phép tại núi Cái Hạ, xã Trường Yên (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), thuộc vùng lõi quần thể Danh thắng Tràng An, Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới được công nhận năm 2016. Qua đó sẽ làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm.

...còn những đoạn khác như trong hình vẫn còn nguyên vẹn

Công trình này được UBND tỉnh Ninh Bình xác định đã để xảy ra hàng loạt sai phạm trong xây dựng, xâm hại, phá vỡ cảnh quan vùng lõi Di sản Thế giới Tràng An, trong đó có việc tự ý mở bến thuyền khi chưa được phép, tự in và đưa ra giá vé đi tham quan bằng thuyền.