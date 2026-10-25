Công an xã giúp tìm người đàn ông thất lạc 21 năm trở về đoàn tụ cùng gia đình

Ngày 23/10, Công an xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị nhận được thư cảm ơn của bà Trần Thị Bảy, ở thôn Thượng Giang, xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị. Bà Bảy cảm ơn lực lượng Công an xã đã tận tình giúp đỡ gia đình tìm lại người anh trai thất lạc suốt 21 năm.

Ông Trần Công Anh, sinh năm 1957, là anh trai ruột của bà Bảy, quê ở thôn Thượng Giang, xã Lệ Thủy (thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ). 21 năm trước, khi 48 tuổi, ông Anh mất liên lạc với gia đình. Suốt thời gian dài, người thân tìm kiếm ở nhiều nơi nhưng vẫn không có tin tức về ông. Sau nhiều năm mòn mỏi chờ đợi, người nhà có thông tin ông Anh có thể đang lưu lạc tại thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình bà Bảy đã liên hệ Công an xã Lệ Thủy nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Công an xã Lệ Thủy hỗ trợ tìm kiếm người đàn ông thất lạc 21 năm (người cầm giấy) trở về đoàn tụ. (Ảnh: Công an xã Lệ Thủy)

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Lệ Thủy tiến hành các biện pháp xác minh, chủ động liên hệ, trao đổi với các cơ quan, tổ chức có liên quan để tìm kiếm tung tích ông Anh.

Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tình và nỗ lực kết nối thông tin, lực lượng Công an xã đã giúp gia đình xác định ông Trần Công Anh đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại một trung tâm bảo trợ xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh. Từ những thông tin được xác minh, gia đình đã gặp lại và đón ông trở về quê hương sau 21 năm xa cách.

Cuộc đoàn tụ sau 21 năm mang lại niềm hạnh phúc cho gia đình ông Trần Công Anh và là minh chứng cho ý nghĩa của những việc làm thiết thực, gần gũi với nhân dân của lực lượng Công an cơ sở.