An ninh cơ sở cứu người trong 30 giây sinh tử: 'Phải cứu bé, dù có chuyện gì xảy ra'

Ngày 21-9, lãnh đạo UBND xã Bình Lợi, TP.HCM, xác nhận đã có kế hoạch khen thưởng, biểu dương anh Nguyễn Hoàng Huy (21 tuổi), thành viên lực lượng an ninh cơ sở của xã, vì hành động dũng cảm cứu một học sinh lớp 8 bị đuối nước.

Nạn nhân được cứu là em N.Đ.T.L, học sinh Trường THCS Gò Xoài.

Vụ việc diễn ra vào chiều 19-9 tại khu vực đò Bình Lợi, thuộc ấp 3, xã Bình Lợi, trên sông Xáng Ngang.

Bất chấp nguy hiểm cứu người

Trao đổi với PLO, anh Huy kể lại, chiều 19-9, sau khi hoàn thành công việc tại trụ sở Công an xã Bình Lợi trên đường Vườn Thơm, anh lên đường về nhà.

Khi đang di chuyển bằng đò qua sông Xáng Ngang, anh Huy và khoảng 10 người khác bất ngờ chứng kiến một sự việc kinh hoàng: Một học sinh mặc đồng phục, đeo balo chạy xe điện lao thẳng xuống sông.

Bé trai được anh Huy, thành viên lực lượng an ninh cơ sở, cứu vào bờ an toàn. Ảnh: HT

"Tôi không rõ vì lý do gì, có thể do em không kiểm soát được xe hay không phanh được. Em học sinh chỉ đi một mình. Sau lưng em có đeo balo, nước ngấm vào khiến em chới với. Em cũng không biết bơi và bắt đầu bị nước cuốn ra xa" – anh Huy kể lại.

Khoảnh khắc sinh tử ấy, trên đò, nhiều người bàng hoàng kêu la thất thanh. Riêng anh Huy, chỉ có một suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu: "Mình phải cứu em học sinh, dù có chuyện gì xảy ra".

Với bản năng của một người được học bơi và các kỹ năng cứu người đuối nước từ khi còn trên ghế nhà trường, anh Huy đã nhanh chóng hành động.

Người lái đò cũng lập tức quay đò ngược lại để tiếp cận nạn nhân. Khi khoảng cách đủ gần, anh Huy không ngần ngại lao mình xuống dòng nước. Mọi việc diễn ra chỉ trong vòng 30 giây ngắn ngủi.

Chiếc xe điện cũng được anh Huy hỗ trợ đưa lên bờ. Ảnh: HT

"May mắn nước chảy không quá xiết. Em học sinh lúc này đã đuối sức, do không biết bơi nên chỉ hụp xuống, uống nước mấy lần. Tôi tiếp cận từ phía sau và dìu em vào bờ" – anh Huy kể tiếp.

Theo anh Huy, lúc đó, vị trí của nạn nhân cách bờ khoảng 5-6 mét và độ sâu của dòng sông là khoảng 2,5 mét. Anh đã cố gắng trấn an nạn nhân: "Em hãy bình tĩnh, để tôi đưa em vào bờ".

Đúng lúc đó, trên đò có một người cũng thuộc lực lượng an ninh cơ sở đi cùng, nhanh chóng dùng điện thoại thông báo cho cơ quan chức năng địa phương. Khi cách bờ một quãng, anh Huy và em học sinh được lực lượng hỗ trợ dùng các phương tiện như cây, dây để đưa vào bờ an toàn.

"Em học sinh tuy uống nhiều nước, khá hoảng sợ nhưng vẫn tỉnh táo, được mọi người động viên. Tổng thời gian tôi cứu bé trai lên được tới bờ mất khoảng 5 phút." – anh Huy chia sẻ.

"Ai trong hoàn cảnh tôi cũng sẽ làm vậy"

Anh Huy cho biết, ban đầu, chiếc balo đã giúp em học sinh nổi lên nhưng nước ngấm vào rất nhanh, khiến em bị chìm và trôi ra xa bờ.

"Thấy vậy, trong đầu tôi đã quyết định phải nhảy xuống cứu bé ngay lập tức, nếu không nhanh sẽ không kịp" - anh nói.

Anh Huy cũng tính toán nhanh các phương án để vừa đảm bảo an toàn cho bản thân, vừa cứu được người bị nạn.

Khu vực xảy ra vụ việc là đoạn sông Xáng Ngang. Ảnh: HT

Khi đưa được em học sinh lên bờ an toàn, anh Huy rất vui. Anh cũng thừa nhận cảm thấy sợ hãi vì khu vực này đã từng có nhiều người bị đuối nước.

"Ai cũng sợ trong trường hợp đó, nhưng mình có trách nhiệm của mình. Bên cạnh đó, trên đò cũng có nhiều người đứng phía sau hỗ trợ, nên tôi tin sẽ không sao hết" – anh Huy chia sẻ.

Khi mọi việc kết thúc, có một người phụ nữ đi đường thấy vậy đã dừng lại, hết lời cảm ơn anh và những người trên đò. Cô ngỏ ý gửi tiền để mọi người uống nước, nhưng anh Huy và đồng đội từ chối. "Cô ấy cũng dặn dò bé trai về kể lại sự việc cho gia đình và nói ba mẹ đến cảm ơn tôi" – anh Huy nói.

Sau đó, anh Huy quay lại lặn xuống sông, dùng dây cột chiếc xe điện của em học sinh để lực lượng hỗ trợ đưa lên bờ. Xong việc anh mới trở về nhà.

Anh Nguyễn Hoàng Huy lúc lao xuống sông cứu người

Anh Huy tham gia lực lượng an ninh cơ sở vào đầu năm 2025 và mới lập gia đình được vài tháng.

Theo UBND xã Bình Lợi, hành động dũng cảm của anh Huy là một tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm và lòng dũng cảm, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng an ninh cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân.

Sắp tới, lực lượng chức năng xã Bình Lợi sẽ tổ chức khen thưởng, biểu dương hành động cứu người đầy nhân văn của anh Nguyễn Hoàng Huy.