Hỗ trợ người cựu chiến binh bị lạc đường khi đi tìm mộ đồng đội

Khoảng 17 giờ ngày 6/7/2026, một người chạy xe ôm đưa ông Lê Thanh Sáu, sinh năm 1955, quê Quảng Trị, hiện sinh sống tại Bình Phước, đến trụ sở Công an xã Châu Phú và cho biết ông bị lạc đường. Tiếp nhận sự việc, Thượng úy Lê Phương Bảo, cán bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an xã Châu Phú, mời ông Sáu vào phòng trực, ân cần thăm hỏi để nắm tình hình.

Thượng uý Lê Phương Bảo chuẩn bị đưa chú Sáu đến nghĩa trang. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Qua trò chuyện, ông Sáu cho biết ông từ Bình Phước về An Giang để thăm mộ những người bạn, người đồng đội đang an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Châu Phú. Do đã nhiều năm không quay lại, ông không còn nhớ rõ đường đi nên bị lạc. Hiểu được mong muốn của người cựu chiến binh, Thượng úy Lê Phương Bảo mời ông Sáu dùng cơm. Sau đó, anh cùng một thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở dùng xe máy đưa ông đến Nghĩa trang liệt sĩ Châu Phú.

Đến nơi, ông Sáu chậm rãi đi qua từng hàng mộ, lần tìm tên những người đồng đội từng cùng mình chiến đấu. Dừng lại trước 6 phần mộ, ông lặng lẽ thắp hương, nhớ lại những người bạn năm xưa.

Ông Sáu thăm mộ đồng đội tại nghĩa trang Châu Phú. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Việc một người cựu chiến binh lặn lội đường xa, vượt hàng trăm cây số để thăm mộ những người đồng đội đã hy sinh tại chiến trường Campuchia là nghĩa cử cao đẹp của người lính, xứng danh người lính "Bộ đội cụ Hồ" cần phải được tôn vinh. Thượng uý Lê Phương Bảo, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an xã Châu Phú tận tình trợ giúp, hỗ trợ ông Sáu từ việc ăn uống, đưa đến nghĩa trang để thăm mộ những đồng đội... Đây là hành động đầy trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và lan toả hình ảnh đẹp trong phong trào thi đua "Ba nhất: Trung thành nhất – Kỷ luật nhất – Gần dân nhất" trong Công an nhân dân.