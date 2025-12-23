Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Công an tỉnh Cà Mau truy nã Tổng Giám đốc AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Sự kiện: Vụ Công ty AIC hối lộ

Tổng Giám đốc Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng Phó Tổng Giám đốc Trần Mạnh Hà vừa bị Công an tỉnh Cà Mau truy nã

Liên quan vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", ngày 23-12, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định truy nã đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1969) - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC).

Quyết định truy nã Tổng Giám đốc AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau còn quyết định truy nã đối với bị can Trần Mạnh Hà (SN 1971), Phó Tổng Giám đốc AIC.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất, theo quy định của pháp luật.

Sau khi bắt giữ hoặc tiếp nhận đối tượng bị truy nã, đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau để xử lý theo quy định.

23/12/2025 14:14 PM (GMT+7)
