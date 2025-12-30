Màn 'bắt tay' dàn xếp đấu thầu của cựu Giám đốc Sở và Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Thông tin được nêu trong cáo trạng VKSND tỉnh Cà Mau vừa ban hành, truy tố ông Phạm Quốc Nam (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu cũ); Bùi Thị Kim Em (cựu Kế toán trưởng của Sở) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế - AIC); Trần Mạnh Hà (cựu Phó tổng giám đốc AIC), Lê Thị Linh Nhung (cựu nhân viên Công ty AIC tại TP HCM); Hồ Tấn Mạnh và Nguyễn Minh Tâm (cựu Tổng và Phó tổng giám đốc Công ty thẩm định giá Đông Nam Á) bị cáo buộc vai trò đồng phạm.

Ông Phạm Quốc Nam lúc còn đương chức. Ảnh: Minh Minh

Giám đốc Sở tiếp tay từ giai đoạn chuẩn bị dự án

Theo cáo trạng, với vai trò đại diện chủ đầu tư, ông Phạm Quốc Nam đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chỉ đạo cấp dưới chủ động tạo điều kiện để Công ty AIC tham gia và chi phối dự án xây dựng 3 trạm quan trắc nước mặt tự động; tổng mức đầu tư hơn 50 tỷ đồng, triển khai từ năm 2017.

Dù chưa phát hành hồ sơ mời thầu, ông Nam vẫn cho phép nhân viên của AIC tiếp cận dự án, trực tiếp làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường để khảo sát vị trí xây dựng, "tư vấn" danh mục thiết bị. Trên cơ sở đó, phía AIC cung cấp danh sách thiết bị kèm cấu hình, thông số kỹ thuật cụ thể để Sở đưa vào hồ sơ dự án ngay từ đầu, qua đó loại bỏ các nhà thầu khác.

Cơ quan công tố cáo buộc, ông Nam đã chỉ đạo Kế toán trưởng Kim Em phối hợp với nhân viên AIC trong việc tiếp nhận hồ sơ, tài liệu qua thư điện tử, in ra trình ký để hợp thức hóa quy trình.

Để nâng khống giá thiết bị, Công ty AIC cung cấp 3 báo giá của các doanh nghiệp trong cùng hệ sinh thái làm căn cứ lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thẩm định giá. Ông Nam phê duyệt hồ sơ này dù biết rõ không phản ánh giá thị trường.

Đơn vị thẩm định giá là Công ty thẩm định giá Đông Nam Á cũng không tiến hành khảo sát thực tế, chỉ căn cứ vào báo giá do AIC cung cấp để ban hành chứng thư thẩm định, tạo cơ sở cho việc "hợp pháp hóa" giá thiết bị đã được dàn xếp.

Trạm quan trắc nước mặt tự động tại phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu cũ. Ảnh: Minh Phong

Dàn xếp kết quả lựa chọn nhà thầu

Trên cơ sở hồ sơ được "định hướng", Công ty AIC trúng gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị trị giá hơn 39 tỷ đồng. Kết quả định giá sau đó xác định giá trị thực tế của gói thầu chỉ hơn 35 tỷ đồng.

Hành vi cấu kết giữa ông Nam và bà Nhàn bị xác định đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 4,4 tỷ đồng.

Hiện bà Nhàn và ông Hà đã bỏ trốn và bị truy nã quốc tế. Ông Nam bị tạm giam trong một vụ án khác liên quan đến sai phạm về bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Trong quá trình điều tra, bị can Bùi Thị Kim Em đã tự nguyện nộp lại 205 triệu đồng; bà Lưu Thị Thùy Trang, kế toán, nộp lại 50 triệu đồng là tiền nhận từ nhân viên AIC vào các dịp Tết.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ảnh: AIC

Đây là vụ án thứ 7 bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị xác định vai trò cầm đầu. Trong vài năm gần đây, bà liên tiếp bị tòa án các địa phương xác định là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo việc thông thầu, nâng khống giá thiết bị, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước. Tổng hợp các bản án, hình phạt chung đối với bà Nhàn là 30 năm tù - mức cao nhất của hình phạt tù có thời hạn.

Đối với ông Nam, ngoài vụ án này, hồi tháng 11, ông bị đề nghị truy tố về hành vi Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xảy ra tại dự án Công viên Văn hóa Trần Huỳnh, TP Bạc Liêu cũ. Ông Nam bị xác định thẩm định, phê duyệt bồi thường không đúng quy định, bồi thường cho tài sản không hợp lệ, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 4,2 tỷ đồng.