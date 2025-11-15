3 người bị truy nã cùng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC bị cáo buộc phạm tội ra sao?

Như PLO đã đưa tin, TAND TP.HCM đã có quyết định đưa vụ án vi phạm quy định đấu thầu liên quan Công ty AIC ra xét xử sơ thẩm vào ngày 9-12 tới.

Các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC), Hoàng Thị Thúy Nga (Trưởng ban quản lý dự án 1 - Công ty AIC), Lê Hoài Nam (cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM), Lê Hồng Sơn (cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM) và 12 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Cùng với quyết định đưa vụ án ra xét xử, TAND TP.HCM đã có thông báo kêu gọi 4 bị cáo, gồm: bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, ông Trần Đăng Tấn (cựu trưởng Văn phòng đại diện Công ty AIC tại TPHCM - truy nã quốc tế), bà Nguyễn Thị Tích (cựu trưởng phòng AIC - truy nã quốc tế) và bà Lê Thanh Thy (cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ - SIAC) ra đầu thú, để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và nhà nước, hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 16, Điều 61 BLTTHS.

Trong trường hợp các bị cáo không ra trình diện hoặc đầu thú thì coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt.

Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC được cơ quan công tố xác định là chủ mưu, chỉ đạo thành lập nhóm công ty "quân xanh" tham gia đấu thầu, thực hiện hành vi thông thầu, gian lận trong đấu thầu để giúp Công ty AIC trúng thầu.

Để thực hiện các gói thầu tại TP.HCM, từ năm 2012 đến năm 2017, bà Nhàn đã ủy quyền và phân công Hoàng Thị Thúy Nga (Trưởng Ban quản lý dự án 1 phụ trách các gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục) và Trần Đăng Tấn phụ trách các gói thầu thuộc lĩnh vực y tế, dùng "quân xanh", thông đồng với nhóm công ty thẩm định giá, công ty tư vấn, đơn vị chủ đầu tư.

Các hồ sơ dự thầu của các công ty "quân xanh" được bộ phận AIC ở Hà Nội chuẩn bị sẵn với nhiều tiêu chí không đạt yêu cầu, bỏ giá cao để bị chấm loại thầu; báo cáo tài chính đã được chỉnh sửa, nâng khống các tiêu chí bắt buộc để được trúng thầu.

Bằng thủ đoạn trên, Công ty AIC đã trúng 230 gói thầu trên địa bàn TP.HCM, trong đó có 171 gói thầu (131 gói lĩnh vực giáo dục và 40 gói lĩnh vực y tế) gây thiệt hại cho Nhà nước với tổng số tiền là hơn 145 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định, ông Trần Đăng Tấn, bà Nguyễn Thị Tích và bà Lê Thanh Thy (đang bị truy nã) là đồng phạm giúp sức cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Cụ thể, ông Trần Đăng Tấn được bà Nhàn ủy quyền đại diện Công ty AIC phụ trách thực hiện các gói thầu thuộc lĩnh vực y tế.

Ông Tấn đã sử dụng hồ sơ năng lực của Công ty AIC đã được chỉnh sửa để đưa vào hồ sơ tham gia dự thầu, cùng đại diện các công ty "quân xanh" trong hệ sinh thái AIC thực hiện hành vi thông thầu và gian lận trong đấu thầu; đại diện Công ty AIC ký các hợp đồng kinh tế, biên bản nghiệm thu ... của 84 gói thầu thuộc lĩnh vực y tế, trong đó có 37 gói thầu bị thiệt hại với tổng số tiền là 2,1 tỉ đồng.

Bà Nguyễn Thị Tích (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mopha, Trưởng phòng của Công ty AIC) được bà Nhàn chỉ đạo đứng tên làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mopha với vai trò "quân xanh" tham gia dự thầu để giúp Công ty AIC trúng thầu trên cả nước.

Tại TP.HCM, Nguyễn Thị Tích đại diện Công ty Mopha tham gia dự thầu 2 gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ do Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT quận 5 (cũ), TP.HCM làm chủ đầu tư. Hồ sơ dự thầu của Công ty Mopha đã được nhân viên Công ty AIC lập sẵn với nhiều tiêu chí không đạt và chào giá cao, nhằm để bị loại thầu và giúp cho Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại cho nhà nước tổng số tiền là 5 tỉ đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Thị Tích còn đại diện Công ty Mopha ký báo cáo kinh tế kĩ thuật đối với 36 gói thầu thuộc lĩnh vực y tế; trong đó báo giá thiết bị của Công ty AIC thấp nhất để trúng thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1,9 tỉ đồng.

Đối với Lê Thanh Thy (Tổng Giám đốc Công ty Thẩm định giá Tây Nam Bộ), cáo trạng xác định bị cáo này đã ký hợp đồng thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá gói thầu mua sắm trang thiết bị do Phòng GD&ĐT quận 5 (cũ), TP.HCM làm chủ đầu tư.

Quá trình thực hiện việc thẩm định giá gói thiết bị không đảm bảo theo quy định, việc ban hành chứng thư không đảm bảo theo chuẩn mực định giá của Bộ Tài chính, dẫn đến giá gói thầu được định giá cao gấp đôi so với giá thị trường, tạo điều kiện để Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại số tiền 4,2 tỉ đồng.

Trước đó, vụ án có 6 bị cáo bỏ trốn và bị truy nã. Tuy nhiên, trước khi vụ án được đưa ra xét xử, bà Lê Phương Nga (cựu Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM) đã ra đầu thú. Hiện bà Lê Phương Nga đang được tại ngoại chờ hầu tòa.

Ông Trương Sĩ Hiệp (cựu Giám đốc Công ty thiết bị Phú Bình) cũng trở về nước và đang bị tạm giam từ ngày 24-9-2025.