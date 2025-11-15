Những nhân vật 'dính líu' Chủ tịch AIC trình diện sau thời gian bỏ trốn

Tháng 4/2022, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế AIC) bị khởi tố để điều tra về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đến tháng 11/2022, Bộ Công an cho biết đang truy nã bà Nhàn cùng nhiều người liên quan khác.

Tính đến thời điểm hiện tại, một số người “dính líu” tới bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã ra trình diện. Riêng bà Nhàn đã bị đưa ra xét xử vắng mặt ở 5 vụ án khác nhau, đến nay vẫn “biệt tăm”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Công ty AIC

Trình diện sau thời gian trốn ở nước ngoài

Tháng 8/2023, người phát ngôn Bộ Công an cho hay, bà Nguyễn Thị Thu Phương (Trưởng bộ phận Thư ký tài chính Công ty AIC, đối tượng liên quan đến sai phạm trong vụ án xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh) đã về nước đầu thú.

Theo điều tra, bà Phương được bà Nhàn phân công là Trưởng bộ phận Thư ký tài chính, phục vụ cho hoạt động thu, chi riêng của bà Nhàn, không hạch toán vào sổ sách kế toán Công ty AIC.

Bà Phương đã giúp bà Nhàn điều hành các công ty trong hệ sinh thái tham dự thầu tại dự án Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh để làm “quân xanh” cho Công ty AIC và Công ty Mopha trúng thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50 tỷ đồng.

Theo Cơ quan điều tra, hành vi của bà Phương phạm vào tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Phương

Bị TAND tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử hồi tháng 10/2023, trước câu hỏi của HĐXX về lý do bỏ trốn, nguyên Trưởng bộ phận Thư ký tài chính Công ty AIC Nguyễn Thị Thu Phương trình bày, ngày 19/3/2023, bị cáo xuất cảnh đi Nhật Bản, Dubai và Malaysia để du lịch, chữa bệnh và thăm con trai.

"Khi ở nước ngoài, tôi biết được các cáo buộc phạm tội của mình. Nhận thấy mình bị oan nên đã về nước để minh oan", bị cáo Phương khai tại phiên tòa.

Lời khai về việc bị lừa xuất ngoại

Tháng 7/2023, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, qua công tác nghiệp vụ và hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an (C03) đã tiếp nhận ông Đỗ Văn Sơn (nguyên Kế toán trưởng Công ty AIC). Ông Sơn là người bị truy nã trong đại án AIC, về đầu thú tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, mong được hưởng khoan hồng.

Cùng bị đưa ra xét xử trong cùng vụ án với bà Nguyễn Thị Thu Phương, nguyên Kế toán trưởng Công ty AIC khai, cuối năm 2013, bà Nhàn chỉ đạo bị cáo sửa báo cáo tài chính để hồ sơ năng lực công ty đảm bảo tham gia gói thầu tại dự án Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh.

"Tôi không được nhận hoa hồng hay hưởng lợi gì từ việc sửa báo cáo tài chính mà chỉ làm theo nhiệm vụ được bà Nhàn giao. Tôi nhận thức hành vi của mình là sai và rất hối hận về những gì đã gây ra", lời ông Sơn tại phiên tòa.

Trình bày về khoảng thời gian trốn ở nước ngoài, ông Sơn cho biết, tháng 4/2023, bị cáo nhận được điện thoại của bà Nhàn nói rằng công ty chuyển sang làm dự án thành phố thông minh, nếu bị cáo muốn làm công việc mới thì phải đi nước ngoài học tập.

Bị cáo Đỗ Văn Sơn

Sau đó, ông Sơn được trợ lý của bà Nhàn mua vé máy bay để sang Dubai. Khi vừa xuống sân bay, bị cáo được một người đón về ở tại căn phòng thuê từ trước. Ngay sau đó, người này đã thu điện thoại của bị cáo.

Theo trình bày của ông Sơn, sau khi sang Dubai, bị cáo không học gì về việc làm thành phố thông minh mà chỉ được ở trong phòng, không đi đâu. Đến lúc đó bị cáo mới nhận ra mình bị lừa và đến ngày 22/6/2023 đã về nước đầu thú.

Nhận thức được hành vi của mình, bị cáo Sơn khuyên những người có “dính líu” đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn mà còn đang bỏ trốn nên trở về đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Thêm 2 người ra trình diện

Gần đây nhất, đã có thêm 2 người “dính líu” đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn ra trình diện sau thời gian bị truy nã là bà Lê Phương Nga (cựu Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM) và ông Trương Sĩ Hiệp (Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Phú Bình).

Ngày 9/12/2025, TAND TPHCM sẽ đưa bà Nga, ông Hiệp cùng các bị cáo khác ra xét xử về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Giống như các vụ án trước, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị xét xử vắng mặt.

Cáo buộc lần này cho rằng, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu, chỉ đạo thành lập nhóm công ty “quân xanh” tham gia đấu thầu tại nhiều địa phương trên cả nước nhằm thông thầu, gian lận, giúp Công ty AIC liên tục trúng thầu.

Tại TPHCM, giai đoạn 2012–2017, bà Nhàn đã ủy quyền và phân công cho thuộc cấp phụ trách các gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế.

Nhóm này sử dụng pháp nhân của các công ty trong “hệ sinh thái” AIC làm “quân xanh”, thông đồng với các công ty thẩm định giá, tư vấn và một số chủ đầu tư để thao túng kết quả đấu thầu. Công ty AIC đã trúng 230 gói thầu thuộc ba lĩnh vực: giáo dục (134 gói), y tế (94 gói) và môi trường (2 gói) tại TPHCM, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 145 tỷ đồng.