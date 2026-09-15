Công an Hải Phòng giải cứu người mẹ định nhảy cầu cùng 2 con nhỏ

Ngày 15/9, Công an phường Kiến An (TP Hải Phòng) cho biết, tổ công tác trực thuộc đơn vị vừa ngăn chặn thành công người mẹ có ý định cùng 2 con nhỏ nhảy cầu tự tử, xảy ra vài ngày trước.

Theo thông tin ban đầu, chiều 12/9, Công an phường Kiến An tiếp nhận tin báo khẩn cấp về việc người phụ nữ có ý định nhảy cầu tự tử cùng 2 cháu nhỏ nên đã huy động tổ công tác tiếp cận hiện trường, xử lý tình huống.

Người phụ nữ và 2 con nhỏ trên cầu Kiến An, Hải Phòng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác minh nhanh, do mâu thuẫn gia đình nên chị T.A.T (SN 2004, ở phường Phù Liễn) bắt taxi lên khu vực cầu Kiến An với ý định nhảy cầu quyên sinh cùng hai con nhỏ 3 tuổi và 2 tháng tuổi.

Thời điểm này, người mẹ trẻ tâm lý hoảng loạn, ôm con nhỏ. Lực lượng chức năng đã tiếp cận, chia sẻ với người mẹ trẻ, kiên trì động viên, thuyết phục và kịp thời đưa người này và hai cháu nhỏ về nhà an toàn.