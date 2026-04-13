Người đàn ông lao xuống sông cứu hai mẹ con nhảy cầu ở Nghệ An

Ngày 13/4, theo thông tin từ Công an xã Vạn An (Nghệ An), trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai mẹ con nhảy cầu và may mắn được một người đàn ông cứu sống.

Khoảng 19h ngày 12/4, người dân phát hiện hai mẹ con nhảy từ cầu Nam Đàn (thuộc xã Vạn An) xuống sông, chới với giữa dòng nước. Nhiều người lập tức hô hoán, kêu cứu và thông báo cho lực lượng chức năng.

Anh Khánh lao xuống sông cứu hai mẹ con. Ảnh: Nam Đàn

Thời điểm này, anh Nguyễn Trọng Khánh (40 tuổi, trú tại địa phương) đang đi dạo gần khu vực trên. Nghe tiếng kêu cứu, anh nhanh chóng lao xuống sông, tiếp cận và đưa cả hai mẹ con lên bờ an toàn.

Trong quá trình cứu người, anh Khánh không may bị vật sắc cứa vào chân, gây vết thương sâu. Sau đó, anh phải khâu 4 mũi và tiêm phòng uốn ván.

Theo nguồn tin ban đầu, nguyên nhân vụ việc được xác định do mâu thuẫn tài chính trong gia đình nên người mẹ có hành động tiêu cực.