Người phụ nữ lao ra sông giải cứu 2 thanh niên giữa lằn ranh sinh tử

Ngày 3/3, lãnh đạo UBND xã Đăk Tô (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, địa phương vừa tổ chức khen thưởng đột xuất bà Nguyễn Thị Quế (48, trú thôn Diên Bình 3) vì có hành động dũng cảm cứu 2 thanh niên bị đuối nước.

Trước đó, chiều 18/2, nhóm 5 thanh niên trú tại các xã phía tây tỉnh Quảng Ngãi rủ nhau chèo thuyền chơi trên một khúc sông thuộc thôn Diên Bình 3 (xã Đăk Tô). Khi thuyền cách bờ khoảng 200m, anh P.C.T. (26 tuổi, trú thôn Diên Bình 3) và anh V.T.V. (25 tuổi, trú thôn Kon Tu Dốp 2, xã Đăk Tô) nhảy xuống sông bơi.

Tuy nhiên, khi bơi được khoảng 10m, anh V. có dấu hiệu đuối sức. Phát hiện bạn gặp nguy hiểm, anh T. lập tức quay lại ứng cứu. Trong cơn hoảng loạn, anh V. bám chặt khiến cả hai cùng chới với giữa dòng nước.

Bà Nguyễn Thị Quế được khen thưởng vì đã dũng cảm cứu được 2 trong số 3 thanh niên bị đuối nước.

Thấy vậy, anh N.T.Đ. (27 tuổi, trú xã Đăk Tô) nhảy xuống hỗ trợ. Anh Đ. cố gắng đưa anh V. vào bờ nhưng chỉ được một đoạn thì cũng đuối sức. Riêng anh T. tự bơi vào bờ.

Phát hiện sự việc, bà Nguyễn Thị Quế đã nhanh chóng chèo thuyền ra vị trí 3 thanh niên đang chới với, đưa được anh Đ. và anh V. vào bờ an toàn.

Khi bà Quế quay lại cứu anh T. thì anh đã mất tích. Đến sáng 21/2, thi thể anh T. đã được lực lượng chức năng tìm thấy, bàn giao cho gia đình mai táng.

Trước hành động dũng cảm, kịp thời cứu người trong tình huống nguy hiểm của bà Quế, lãnh đạo UBND xã Đăk Tô đã trao giấy khen nhằm biểu dương tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng.