Nữ thiếu tá công an nhanh trí cứu người phụ nữ định nhảy cầu ở Lâm Đồng

Thiếu tá H’Mến Êban thuyết phục, động viên giúp người phụ nữ bình tĩnh và trở về nhà an toàn. Ảnh: CALĐ.

Ngày 13/5, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, khoảng 21h ngày 11/5, trong lúc di chuyển qua khu vực cầu vượt Đắk Nông thuộc địa phận phường Nam Gia Nghĩa, Thiếu tá H'Mến Êban - cán bộ công an phường Nam Gia Nghĩa phát hiện một người phụ nữ đang có biểu hiện bất thường, đu người ra phía ngoài lan can cầu.

Nhận thấy tình huống nguy hiểm, Thiếu tá H'Mến Êban đã nhanh chóng tiếp cận, động viên, thuyết phục để người phụ nữ bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên, người này vẫn không từ bỏ ý định nhảy cầu.

Trước tình huống cấp bách, Thiếu tá H'Mến Êban đã không quản ngại nguy hiểm, vừa kiên trì trấn an tinh thần, vừa khéo léo tiếp cận gần hơn.

Khi thấy thời cơ phù hợp, Thiếu tá H'Mến Êban lập tức lao tới ôm chầm lấy người phụ nữ, đồng thời hô hoán người dân xung quanh hỗ trợ đưa người phụ nữ vào vị trí an toàn.

Được biết, người phụ nữ trên ở tại xã Nhân Cơ. Do buồn bực chuyện tình cảm nên đã nảy sinh ý định tiêu cực. Sau khi được động viên, trấn an tinh thần, người phụ nữ này đã bình tĩnh trở lại và được đưa về nhà an toàn.