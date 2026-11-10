Công an Hà Nội giải cứu người phụ nữ đuối nước dưới gầm cầu Long Biên

Vào khoảng 14h07 ngày 10/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo có người bị đuối nước trên sông Hồng, tại khu vực gầm cầu Long Biên (thuộc địa bàn phường Hồng Hà).

Ngay lập tức, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) đã điều động 12 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 cano và 1 xe cứu thương nhanh chóng tiếp cận hiện trường triển khai phương án cứu nạn.

Chiến sĩ cảnh sát giải cứu người phụ nữ bị đuối nước trên sông (Ảnh cắt từ clip). Nguồn: CACC.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng cứu nạn đặc biệt tinh nhuệ dưới nước đã tìm thấy nạn nhân là nữ giới và đưa lên bờ an toàn. Sau khi thực hiện sơ cấp cứu ban đầu, lực lượng chức năng đã dùng xe chuyên dụng chuyển nạn nhân đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để các bác sĩ tiếp tục chăm sóc y tế.

Hiện tại, sức khỏe của nạn nhân đã ổn định và đang được tiếp tục theo dõi.