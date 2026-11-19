Chiều 19/11, thông tin với Tiền Phong, lãnh đạo xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai) cho biết, các lực lượng đang tiếp tục tìm kiếm một em học sinh mất tích khi tắm biển.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, bốn học sinh lớp 6 ở xã Tuy Phước Bắc (gồm ba nam, một nữ) đến tắm biển thuộc thôn Trung Lương, xã Cát Tiến. Trong lúc tắm, cả bốn em không may bị sóng cuốn ra xa, rơi vào tình trạng đuối nước.

Phát hiện sự việc, lực lượng chức năng phối hợp với người dân địa phương nhanh chóng tổ chức cứu nạn, đưa được ba học sinh vào bờ. Riêng nữ sinh còn lại hiện vẫn mất tích.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Hữu Thi.

Lãnh đạo xã Cát Tiến cho biết, khu vực biển xảy ra sự việc hiện có sóng lớn, khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng cùng người dân địa phương đang nỗ lực triển khai các phương án tìm kiếm.