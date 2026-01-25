Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mới nhất: Xuất hiện yếu tố gây bất lợi cho các kế hoạch ngày Tết

Dự báo mới nhất xu thế thời tiết Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Theo Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), thời tiết trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2026 có thể lạnh hơn so với các năm trước. Với xu thế khí tượng hiện nay, không khí lạnh được dự báo sẽ còn tiếp tục hoạt động trong các tháng 1 và 2/2026, gây ra các đợt rét đậm, rét hại.

Theo cơ quan dự báo thời tiết, trong tháng 2/2026, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm nhưng vẫn gây các đợt rét đậm, rét hại tập trung.

Từ nay đến tháng 4/2026, dự báo nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; riêng khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa-Huế trong tháng 2-3/2026 và khu vực Đồng bằng Bắc Bộ trong tháng 4 cao hơn từ 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Với xu thế khí tượng trên, thời gian từ nay đến tháng 4/2026, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, tuy nhiên vẫn gây ra các đợt rét đậm, rét hại (tập trung trong tháng 2/2026).

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới sẽ kéo dài 9 ngày (từ ngày 14-22/2 Dương lịch, tức từ ngày 27/1 đến ngày 6/2 Âm lịch), theo đó khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều khả năng sẽ chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh, vùng núi cao có thể xảy ra rét đậm, rét hại.

Người dân tại các khu vực trên cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất giảm mạnh, đặc biệt các khu vực vùng núi phía Bắc và có thể kèm theo hiện tượng băng giá, mưa tuyết.

Theo dự báo thời tiết, dịp Tết Nguyên đán 2026, Bắc Bộ khả năng rét đậm, rét hại. Ảnh minh họa: TL

Trong một cuộc họp báo gần đây, ông Hoàng Đức Cường - Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn (Bộ NN&MT) chia sẻ, trong tháng 1 và tháng 2/2026, không khí lạnh có xu hướng mạnh hơn so với tháng 12/2025.

Xu thế thời tiết này được dự báo sẽ gây ảnh hưởng cả đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, cũng như gây ra các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, nhất là dịp nghỉ lễ Dương lịch và Tết Nguyên đán.

"Nhận định sơ bộ, Tết Nguyên đán 2026 có thể lạnh hơn so với các năm trước, đồng thời chịu tác động của hiện tượng La Nina, nên cần lưu ý nguy cơ mưa lớn kèm rét đậm, rét hại", ông Hoàng Đức Cường cho hay.

Cũng theo nhận định của cơ quan khí tượng, trong tháng 2, sẽ có các đợt mưa trái mùa tại Nam Bộ và Tây Nguyên, với lượng mưa trung bình tháng 2 khoảng 10-30mm (cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 5-10mm) và tháng 3 là 30-60mm (cao hơn trung bình nhiều năm 10-20mm). Từ cuối tháng 2 đầu tháng 3, khu vực Đông Nam Bộ sẽ bắt đầu có nắng nóng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 25/1/2026 đến ngày 27/1/2026:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; riêng Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, từ ngày 26/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi và trung du có nơi rét đậm.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai: Có mưa vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng trời rét.

Dự báo thời tiết từ đêm 27/1/2026 đến ngày 4/2/2026:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ; từ khoảng chiều tối và đêm 30/1 đến ngày 31/1 có mưa rải rác. Trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai: Có mưa vài nơi; riêng các thời kỳ từ ngày 28-29/1 và từ ngày 31/1-3/2 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

- Các khu vực khác: Đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.