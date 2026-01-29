Từ nay đến Tết Nguyên đán 2026 còn bao nhiêu đợt không khí lạnh?

Những ngày gần đây, không khí lạnh ở phía Bắc có xu hướng suy yếu, khiến thời tiết tạm thời ấm lên. Tại khu vực Nam Bộ, sáng sớm trời se lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21–23 độ C, trong khi trưa và đầu giờ chiều có nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất có thể đạt 32–33 độ C.

Tuy nhiên, theo dự báo, đợt không khí lạnh gần nhất sẽ ảnh hưởng đến khu vực biên giới phía Bắc vào khoảng ngày 30–31/1, với xu hướng lệch đông. Sau đó, khối không khí lạnh này có khả năng tăng cường xuống Nam Bộ khoảng ngày 3/2.

Từ nay đến Tết Nguyên đán còn 2 đợt không khí lạnh.

Thông tin cụ thể về đợt không khí này, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết đây là đợt không khí ẩm gây mưa và rét cho khu vực Bắc Bộ trong thời gian ngắn khoảng 2-3 ngày.

"Do ảnh hưởng của không khí lạnh nhiệt độ phổ biến ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có khả năng phổ biến dưới 19 độ C; vùng núi Bắc Bộ dưới 17 độ C, trời rét đậm," ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan, nguyên dự báo viên của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sau đợt lạnh đầu tháng 2, khoảng ngày 10/2 (thời điểm đưa ông Táo về trời), một đợt không khí lạnh mới tiếp tục ảnh hưởng, với cường độ khá mạnh và xu hướng tăng cường xuống phía Nam. Trong bối cảnh Nam Bộ đang vào giữa mùa khô, khả năng xuất hiện mưa trái mùa không cao, nhưng thời tiết lạnh về đêm và sáng sớm sẽ diễn ra rõ nét hơn.

Từ nay đến Tết, thời tiết Nam Bộ được nhận định mát mẻ hơn trung bình nhiều năm, với ít nhất hai đợt se lạnh vào sáng sớm và chiều tối, mỗi đợt kéo dài khoảng 3–4 ngày. Trong những đợt này, nguy cơ xuất hiện sương mù hoặc sương muối cục bộ ở một số khu vực không thể loại trừ.

Riêng tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, có khả năng xuất hiện sương mù hỗn hợp do sự kết hợp giữa không khí lạnh và bụi mịn, làm gia tăng tình trạng ô nhiễm không khí. Bên cạnh đó, thời tiết hanh khô, độ ẩm giảm thấp cũng làm tăng nguy cơ cháy nổ. Những ngày có nền nhiệt chênh lệch lớn giữa ngày và đêm, trời lạnh vào sáng sớm, nắng mạnh vào ban ngày có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Chuẩn bị các biện pháp ứng phó với rét đậm

Dự báo xa hơn về xu thế khí hậu đến ngày 20/2, Phó trưởng phòng Dự báo khí hậu Nguyễn Đức Hòa cho rằng, các khu vực Hà Tĩnh-Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có khả năng xảy ra một số đợt mưa diện rộng.

Trong thời kỳ này, tổng lượng mưa ở hầu khắp cả nước phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong đó, khu vực Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa-Huế và duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 5-20mm; khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa.

Đề cập đến xu thế về nhiệt độ, ông Nguyễn Đức Hòa cho hay, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa-Huế, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C, có nơi trên 1,5 độ C; các khu vực khác phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

"Trên phạm vi cả nước, có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm, tuy nhiên vẫn gây ra các đợt rét đậm, rét hại ngắn ngày tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa-Nghệ An, có thể kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá ở khu vực vùng núi cao. Đồng thời, thời gian này, trên khu vực Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới-trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 0,13 cơn," ông Nguyễn Đức Hòa nhấn mạnh.

Các đợt không khí lạnh gây gió mạnh, sóng lớn trên biển và ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền. Các hiện tượng dông, lốc, sét có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động giao thông, sản xuất và sức khỏe cộng đồng...

Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Các tỉnh, thành phố rà soát phương án ứng phó với rét đậm, rét hại, trong đó đặc biệt tăng cường hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân và học sinh tại các trường nội trú; không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố, che chắn chuồng trại; dự trữ thức ăn, giữ ấm, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu và cây trồng khác.