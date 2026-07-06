Đường đi của siêu bão Ba Vì ảnh hưởng đến nước ta thế nào?

Bão Ba Vì (Bavi) hiện đã đạt cấp độ 5, cấp siêu bão, và đang hướng về phía Guam cùng quần đảo Mariana với sức gió duy trì lên tới 257 km/giờ (tương đương 160 dặm/giờ) theo dự báo vào lúc 7 giờ sáng thứ Bảy, ngày 4 tháng 7 năm 2026 (giờ địa phương).

Theo cơ quan khí tượng, ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương một siêu bão có tên quốc tế là Bavi (siêu bão Ba Vì) đang hoạt động. Đây là siêu bão thứ 3 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm nay, siêu bão số 1 là Sinlaku, siêu bão số 2 là Mekkhala.

Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) sáng 6/7, tâm siêu bão Ba Vì mạnh cấp 17 (55m/s), giật 80m/s (trên cấp 17) đang quét qua khu vực phía nam quần đảo Bắc Mariana, trọng tâm là đảo Rota.

Bão Ba Vì duy trì cấp siêu bão có đường đi phức tạp.

Trên ảnh vệ tinh sáng nay cho thấy đảo Rota nằm lọt thỏm trong mắt siêu bão Ba Vì. Còn hoàn lưu bão rộng hàng trăm cây số, với những đám mây đối lưu cực mạnh, bao trùm các đảo thuộc quần đảo Bắc Mariana như Guam, Saipan, Tinian...

Đài Nhật dự báo trong những ngày tới, bão đi khá nhanh theo hướng tây tây bắc với tốc độ 25km/h và cường độ có khả năng mạnh thêm lên 60m/s (216km/h), giật tới 85m/s (306km/h). Từ ngày 10/7, bão có khả năng đi theo hướng tây bắc, hướng về phía Đài Loan.

Đài khí tượng Nhật Bản cho biết bão Ba Vì đang có sức gió 200 km/h và duy trì cường độ này trong những ngày tới. Hiện bão đang mạnh gần 280 km/h và sẽ duy trì cường độ này hết ngày mai. Các đài khí tượng quốc tế đều nhận định siêu bão sẽ không đi vào Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tính toán của các mô hình dự báo cũng như các trung tâm dự báo bão thế giới cho thấy trong 24 giờ tới, siêu bão Ba Vì di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ trung bình khoảng 20km/h. Khoảng ngày 6-9/7, bão Ba Vì vẫn duy trì cường độ mạnh cấp siêu bão, hướng di chuyển chủ đạo vẫn là Tây Tây Bắc.

Dự báo khoảng ngày 10/6, siêu bão Ba Vì có khả năng đổi hướng Tây Bắc, hướng về phía khu vực đảo Đài Loan, Trung Quốc.

Cơ quan khí tượng đánh giá khả năng bão di chuyển vào khu vực Biển Đông là không cao, xác suất hiện tại dưới 10%, tuy nhiên với cường độ siêu mạnh thì siêu bão Ba Vì cũng có thể tác động đến vùng biển phía Đông Bắc của khu vực phía Bắc của Biển Đông trong các khoảng ngày 9-11/7.

Ngoài ra, do ảnh hưởng hút gió của siêu bão, gió Tây Nam trên khu vực giữa và Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) từ ngày 9/7 cũng có xu hướng mạnh lên, cường độ gió Tây Nam trong các ngày 9-11/7 ở khu vực phía Bắc, giữa và Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6-7, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Trước đó, bão Maysak không gây thiệt hại về người nhưng đã ảnh hưởng chủ yếu đến khu vực Móng Cái và đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh). Bão làm 96 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng 3 ô tô, 13 tàu thuyền và bè mảng bị trôi dạt hoặc chìm, làm đổ 16 cột điện, ảnh hưởng khoảng 1.100 ha nuôi trồng thủy sản, 40 ha lúa, 5,2 ha cây công nghiệp và làm gãy đổ khoảng 1.620 cây xanh. Để bảo đảm an toàn, ngành điện đã cắt điện tại một số khu vực ở Móng Cái và Cô Tô trong thời gian bão đổ bộ. Tổng thiệt hại vật chất ước tính khoảng 20 tỷ đồng.

Mùa mưa bão năm 2026 được dự báo có số lượng bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam thấp hơn trung bình nhiều năm và ít hơn năm 2025. Tuy nhiên, các cơ quan chuyên môn cảnh báo diễn biến bão vẫn rất khó lường do tác động của biến đổi khí hậu, quỹ đạo và cường độ có thể thay đổi nhanh, đặc biệt trong giai đoạn cuối mùa.

Tên bão Bavi (tên tiếng Việt là Ba Vì) do Việt Nam đặt. Trong năm 2025, Ủy ban bão đã bỏ danh sách tên bão Yagi và bão Trami ra khỏi danh sách tên bão quốc tế vì những thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng mà hai cơn bão này gây ra cho Philippines và Việt Nam.