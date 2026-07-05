Bão số 1 di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, các tỉnh chủ động ứng phó mưa lũ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, sáng 5/7, nhiều khu vực trên biển và ven biển Quảng Ninh ghi nhận gió mạnh.

Lúc 10h ngày 5/7, tâm bão số 1 ở khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc và 108,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 120km về phía bắc đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10, di chuyển theo hướng bắc đông bắc với tốc độ 5-10km/h.

Dự báo trong 12h tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng bắc đông bắc với tốc độ khoảng 10km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó giảm cấp thành vùng áp thấp. (Ảnh: TTDBKTTV)

Dự báo trong 12h tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng bắc đông bắc với tốc độ khoảng 10km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó giảm cấp thành vùng áp thấp.

Mặc dù bão suy yếu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia vẫn duy trì cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 đối với Bắc Vịnh Bắc Bộ (gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô) cùng khu vực đất liền và ven biển phía bắc tỉnh Quảng Ninh.

Trong trưa và chiều 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ được dự báo có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Mưa lớn làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, đô thị, khu công nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi.

Trước diễn biến mưa lũ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có công điện yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố gồm Tuyên Quang, Phú Thọ, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hà Nội và Bắc Ninh chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với đợt lũ trên nhiều sông miền Bắc.

Theo cơ quan khí tượng, từ ngày 4-7/7, các sông khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ nước dâng từ 2-4m. Hiện mực nước trên các sông chính ở Bắc Bộ vẫn dưới báo động 1, song một số sông nhỏ như Nậm Kim (Lào Cai) và Bình Liêu (Quảng Ninh) đã vượt báo động 1.

Trong những ngày tới, mực nước trên thượng lưu sông Lô, sông Thái Bình và các sông tại Bắc Ninh có thể lên mức báo động 1-2, có nơi vượt báo động 2. Các sông tại Quảng Ninh, Lạng Sơn và Cao Bằng được dự báo lên báo động 2-3, thậm chí một số nơi vượt báo động 3.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng đến giao thông đường thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh và an toàn đê điều.

Các địa phương được yêu cầu theo dõi sát diễn biến lũ, kịp thời thông tin đến người dân; rà soát các khu vực ven sông, suối và vùng có nguy cơ ngập sâu để chủ động sơ tán khi cần thiết. Đồng thời, tổ chức canh gác tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Bên cạnh đó, các địa phương phải kiểm tra phương án hộ đê, tăng cường tuần tra tại các vị trí đê điều xung yếu; thông báo cho chủ lồng bè, phương tiện thủy, công trình ven sông và đơn vị khai thác khoáng sản chủ động bảo đảm an toàn; duy trì trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.