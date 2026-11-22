Khu vực Đông Bắc Bộ sáng nay có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ sáng nay có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Hà Nội sáng nay nhiều mây, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ.

Dự báo ngày mai (23/11), miền Bắc tiếp tục tăng 2-3 độ so với hôm nay. Từ đêm mai, một đợt không khí lạnh mạnh tràn về khiến trời chuyển mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt giảm sâu, thời tiết rét trở lại từ ngày 24/11.

Miền Bắc hôm nay (22/11) sẽ hửng nắng vào trưa chiều.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Sáng sớm và đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, cao nhất 23-26 độ.

Dự báo do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới, trong hai ngày 24-25/11, Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Hai ngày 25-26/11 trời rét trở lại.

Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi hôm nay nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ.

Đông Gia Lai (Bình Định cũ), Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và Khánh Hoà hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 30-32 độ.

Dự báo từ khoảng ngày 25-29/11, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hoà có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng, kéo theo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TPHCM ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.