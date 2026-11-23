Ngày 22/11, đảng Dân chủ đạt cột mốc 258 ghế sau khi ứng cử viên Chuck Hubbard đánh bại Hạ nghị sĩ Cộng hòa Virginia Foxx tại khu vực bầu cử số 5 của bang North Carolina. Bà Foxx, người giữ ghế tại Hạ viện từ năm 2005, đã thừa nhận thất bại sau khi cuộc kiểm phiếu lại xác nhận ông Hubbard dẫn trước 330 phiếu trong tổng số khoảng 287.000 phiếu bầu.

Chiến thắng này được đánh giá là bất ngờ lớn bởi khu vực bầu cử trên vốn là thành trì của đảng Cộng hòa. Trong cuộc bầu cử năm 2024, bà Foxx từng giành chiến thắng với cách biệt gần 19 điểm phần trăm.

Với kết quả mới nhất, đảng Dân chủ đã giành thêm ít nhất 44 ghế so với trước bầu cử, vượt mức tăng 40 ghế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018. Trong khi đó, đảng Cộng hòa mới giành được ít nhất 173 ghế và vẫn còn bốn cuộc đua chưa có kết quả cuối cùng.

Khi Quốc hội khóa mới bắt đầu hoạt động vào tháng 1/2027, đảng Dân chủ dự kiến kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện. Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện, ông Hakeem Jeffries, đứng trước cơ hội trở thành Chủ tịch Hạ viện da màu đầu tiên trong lịch sử Mỹ.

Với lợi thế tại Quốc hội, đảng Dân chủ dự kiến ưu tiên các chính sách giảm chi phí sinh hoạt, đảm bảo bảo hiểm y tế và tăng cường giám sát chính quyền Trump. Tuy nhiên, khả năng thực hiện chương trình nghị sự vẫn bị hạn chế bởi quyền phủ quyết của Tổng thống và các quy định thủ tục tại Thượng viện. Kết quả bầu cử được dự báo sẽ làm gia tăng đối đầu giữa Quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát và Nhà Trắng trong hai năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Trump.