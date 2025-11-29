Chuyên gia: Đường đi kỳ lạ của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông là chưa từng được ghi nhận

Áp thấp nhiệt đới có đường đi kỳ lạ chưa từng được ghi nhận

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 1 giờ ngày 29/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 4,9 độ Vĩ Bắc; 105,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Malaysia. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Đến 1 giờ ngày 30/11, áp thấp nhiệt đới di chuyển Đông Đông Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h, đi vào vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông. Vị trí tâm ở 6,40°N – 108,10°E, trên vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông. Cường độ cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm ở phía Nam vĩ tuyến 8,00°N; kinh tuyến 104,00°E – 108,50°E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông.

Hình thái áp thấp nhiệt đới đi ngược chưa từng được ghi nhận.

1 giờ ngày 1/12, áp thấp nhiệt đới di chuyển Đông Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h. Vị trí tâm ở 8,60°N – 110,50°E, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Nam Biển Đông. Cường độ cấp 6–7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm ở phía Nam vĩ tuyến 10,00°N; kinh tuyến 106,50°E – 112,00°E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây Nam đặc khu Trường Sa.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, cường độ suy yếu dần.

Vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2,5-4,0m. Biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo khoảng sáng nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển vào khu vực phía tây nam khu vực nam Biển Đông. Nhiều khả năng từ sáng nay, trên Biển Đông cùng có bão số 15 và áp thấp nhiệt đới hoạt động. Sau khi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới đi theo hướng đông bắc, hướng về vùng biển ngoài khơi các tỉnh Nam Bộ - Nam Trung Bộ.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, xoáy thuận này bắt nguồn từ tàn dư bão Senyar, di chuyển từ Ấn Độ Dương, xuyên qua Malaysia sang tây bắc Thái Bình Dương.

"Từ năm 1951 đến nay các cơ quan đã ghi nhận một số áp thấp hình thành ở vĩ độ dưới 5 độ Bắc, song hầu hết di chuyển về phía tây. Việc một áp thấp xuất phát gần xích đạo và lại đi chếch sang phía đông như hiện tại "rất hiếm, thậm chí có thể nói là chưa từng xuất hiện", ông Khiêm nói.

Áp thấp nhiệt đới có ảnh hưởng đến đường đi của bão số 15?

Cùng thời điểm, bão Koto đang hoạt động trên Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200 km về phía tây bắc, sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 13 và di chuyển chậm 3-5 km/h theo hướng tây tây bắc. Tuy nhiên, áp thấp nhiệt đới không ảnh hưởng đến đường đi của bảo số 15.

Theo đánh giá của cơ quan khí tượng trong nước, xác suất xoáy thuận này ảnh hưởng trực tiếp Nam Bộ không cao; hoàn lưu chủ yếu gây gió mạnh trên vùng biển phía tây nam Biển Đông, bao gồm khu vực phía tây quần đảo Trường Sa. Sóng biển dự báo cao 2,5-4 m, gió cấp 6-7, giật cấp 8.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chiều 29/11 phát đi công điện yêu cầu các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến An Giang theo dõi chặt chẽ diễn biến, thông báo tàu thuyền tránh vùng nguy hiểm và chuẩn bị lực lượng cứu hộ khi cần thiết.

Đến nay, Biển Đông đã ghi nhận 15 cơn bão và 5 áp thấp nhiệt đới, mức cao nhất trong vòng 30 năm, tương đương năm 2017. Bão lũ từ đầu năm đã khiến 409 người thiệt mạng và gây thiệt hại hơn 85.000 tỷ đồng.