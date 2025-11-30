Bão số 15 sẽ đi vào vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 30/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Di chuyển chậm theo theo hướng Bắc.

Bão số 15 sẽ đổ bộ vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa.

13 giờ ngày 01/12, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 3 km/h. Vị trí tâm bão ở 14,30°N – 111,70°E, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai – Đắk Lắk khoảng 270 km về phía Đông. Cường độ bão suy yếu dần, đạt cấp 8, giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm nằm trong khoảng 12,50°N – 15,50°N; 111,00°E – 113,50°E. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 – vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông.

13 giờ ngày 02/12, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 5 km/h. Vị trí tâm bão ở 13,40°N – 110,70°E, trên vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, cách bờ biển phía Đông các tỉnh Gia Lai – Đắk Lắk khoảng 170 km về phía Đông. Cường độ bão tiếp tục suy yếu thêm, còn cấp 7, giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm nằm trong khoảng 12,00°N – 15,50°N; phía Tây kinh tuyến 112,00°E. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 – vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa.

13 giờ ngày 03/12, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 5–10 km/h. Vị trí tâm bão ở 12,60°N – 109,50°E, trên vùng ven biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa. Bão suy yếu thành vùng áp thấp, cường độ dưới cấp 6.

Vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm bão 5,0-7,0m; biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Bão Koto hình thành từ áp thấp nhiệt đới phía đông miền Trung Philippines, mạnh lên thành bão rồi vào Biển Đông tối 25/11, là cơn bão thứ 15 ở vùng biển này. Từ đầu năm đến nay, Biển Đông đã ghi nhận 15 cơn bão và 6 áp thấp nhiệt đới, mức cao nhất trong vòng 30 năm, vượt qua năm 2017.

Bão lũ từ đầu năm đã khiến 409 người thiệt mạng và gây thiệt hại hơn 85.000 tỷ đồng. Năm 2025 ghi nhận số bão và áp thấp nhiệt đới nhiều nhất 30 năm; thiên tai, chủ yếu do bão lũ, đã khiến 409 người thiệt mạng, 727 người bị thương và gây thiệt hại kinh tế hơn 85.000 tỷ đồng.