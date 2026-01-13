Hội đồng Ukraine - NATO họp bất thường sau cuộc tấn công tên lửa của Nga

Bộ Ngoại giao Ukraine thông báo, cuộc họp trực tuyến có sự tham gia của Thứ trưởng Ngoại giao Oleksandr Mishchenko, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Serhii Boyev và Thứ trưởng Bộ Năng lượng Roman Andarak.

Các đại diện Ukraine đã nêu rõ tình hình an ninh hiện tại và các cuộc tấn công có hệ thống của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu. Theo các quan chức, hệ thống năng lượng của Ukraine vẫn gặp nhiều khó khăn và Kiev cần thực hiện khẩn cấp các biện pháp bảo vệ mới, đặc biệt là tăng cường hệ thống phòng không.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Serhii Boyev nhấn mạnh, trong suốt năm 2025, Nga đã tăng đáng kể số lượng tên lửa và máy bay không người lái được sử dụng trong các cuộc tấn công vào Ukraine. Đồng thời nhấn mạnh rằng, vụ Nga tấn công tên lửa Oreshnik gần một quốc gia giáp biên giới NATO là một minh chứng cho thấy căng thẳng vẫn tiếp tục leo thang.

Ảnh minh họa.

Ông Boyev cũng nêu rõ nhu cầu của Ukraine về các tên lửa tương thích với hệ thống phòng không, bao gồm Patriot và NASAMS, đồng thời kêu gọi các đối tác đầu tư vào chương trình Danh sách yêu cầu ưu tiên cho Ukraine (PURL) và mở rộng sản xuất quốc phòng, bao gồm cả việc phát triển máy bay không người lái đánh chặn.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Roman Andarak đã thông báo cho các đại biểu tham dự về những biện pháp mà Ukraine đang thực hiện để đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống năng lượng, đồng thời nêu rõ nhu cầu ưu tiên về bảo vệ, sửa chữa và khôi phục các cơ sở năng lượng bị hư hại, cũng như tăng cường khả năng phục hồi của hệ thống năng lượng.

Ngày 9/1, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết Ukraine đã kêu gọi triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan đến vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo Oreshnik do Nga tiến hành nhằm vào khu vực Lviv. Theo ông, Kiev đã bắt đầu các biện pháp ngoại giao nhằm yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc xem xét vụ việc và buộc Nga phải chịu trách nhiệm về sự leo thang căng thẳng.

Lời kêu gọi phản ứng quốc tế của Ukraine được đưa ra trong bối cảnh Kiev tiếp tục tham vấn với các đồng minh châu Âu và Mỹ về những nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần bốn năm với Nga.

Trước đó, các bên liên quan cho biết đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về khả năng triển khai một lực lượng đa quốc gia tại Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.