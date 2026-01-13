Phiến quân Colombia có động thái bất ngờ sau chiến dịch của Mỹ ở Venezuela

Một số người đi bộ từ Venezuela sang Colombia ngày 5/1, sau hai ngày Mỹ bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: AP)

Trong tuyên bố đăng trên tài khoản mạng xã hội X ngày 12/1, Quân Giải phóng dân tộc (ELN) cho biết sau các cuộc bầu cử ở Colombia năm nay, họ mong muốn hợp tác với chính phủ mới của đất nước để đạt được thỏa thuận về xóa đói giảm nghèo, bảo vệ sinh thái và xử lý tình trạng buôn bán ma túy ở các vùng nông thôn.

Tuyên bố được đưa ra sau khi có thông tin Chính phủ Colombia và Mỹ chuẩn bị triển khai chiến dịch chung nhằm vào ELN, lực lượng mà Tổng thống Colombia Gustavo Petro gọi là “những kẻ buôn ma túy khoác áo du kích”.

Sức ép lên ELN gia tăng từ khi Mỹ triển khai chiến dịch đột kích lúc rạng sáng 3/1 để bắt vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và đưa sang New York xét xử với các cáo buộc liên quan đến ma túy. Bản cáo trạng của Mỹ cáo buộc ông Maduro che chở cho ELN trên lãnh thổ Venezuela và phối hợp với nhóm này trong hoạt động liên quan đến cocaine.

Sau cuộc đột kích, các quan chức Colombia đã triển khai những biện pháp nhằm làm suy yếu vị thế của ELN tại Venezuela.

Tuần trước, Bộ trưởng Nội vụ Colombia Armando Benedetti cho biết Tổng thống Petro và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm để trao đổi về ELN liên quan đến ma túy, nhờ đó giúp hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nhà lãnh đạo.

Theo ông Benedetti, hai tổng thống đã bàn về khả năng tiến hành các chiến dịch chung chống lại ELN. Trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Blu của Colombia, ông Benedetti nói rằng “vấn đề (với ELN) là cần tấn công họ khi họ rút lui” về các trại ở Venezuela.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 12/1, Tổng thống Petro tuyên bố ELN phải từ bỏ ma túy và chấm dứt việc tuyển mộ trẻ vị thành niên nếu muốn nối lại đàm phán hòa bình. Ông cũng kêu gọi nhóm phiến quân ngừng sử dụng các trại ở Venezuela, nếu không sẽ phải đối mặt với “các hành động chung” có sự tham gia cả của chính phủ Venezuela.

Chính phủ Colombia đình chỉ đàm phán hòa bình với ELN từ năm ngoái, sau khi nhóm này tiến hành tấn công ở vùng Catatumbo thuộc vùng đông bắc Colombia, khiến hơn 50.000 người phải sơ tán.

ELN gồm khoảng 5.000 thành viên hoạt động tại Colombia và Venezuela.