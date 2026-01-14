Miền Bắc tăng nhiệt hôm nay, giảm sâu vào ngày mai

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay ít mây, trời nắng, đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay ngày có mây, trời nắng, đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Hà Nội hôm nay ít mây, trời nắng, đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ.

Miền Bắc rét về đêm và sáng trong hôm nay (14/1).

Dự báo ngày mai (15/1), miền Bắc sẽ chuyển sang thời tiết nhiều mây, âm u, trời rét cả ngày với nhiệt độ cao nhất chỉ còn khoảng 20-22 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ từ đêm 15-17/1 có mưa rải rác.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, phía Nam 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ, phía Nam 27-30 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở miền Trung. Từ khoảng 21/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chuyển rét đậm, Quảng Trị đến Quảng Ngãi trời rét, có mưa rải rác.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.