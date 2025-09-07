Cảnh báo dông lốc, gió giật mạnh do bão số 7

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 7/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 114,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây khoảng 10km/giờ.

Cảnh báo dông lốc, gió giật trên nhiều khu vực ở nước ta do bão số 7.

Dự báo đến 10 giờ ngày 8/9, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15–20 km/h, tiếp tục mạnh thêm. Vị trí tâm bão ở khoảng 22,0N-112,2E, trên đất liền vùng ven biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 13. Phạm vi gió mạnh cấp 6 trở lên ở phía Bắc vĩ tuyến 17,5N; kinh tuyến 111,0–117,0E. Cảnh báo cấp 3 vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Lúc 10 giờ ngày 9/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15–20 km/h và suy yếu dần. Vị trí tâm bão ở khoảng 23,7N-109,0E, trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6 trở lên ở phía Bắc vĩ tuyến 20,0N; kinh tuyến 110,0–114,5E. Cảnh báo cấp 3 vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 22 giờ ngày 9/9, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20–25 km/h, suy yếu thành một vùng áp thấp. Vị trí tâm áp thấp ở khoảng 23,9N-106,5E, trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13; sóng cao 3,0-5,0m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cơ quan khí tượng lưu ý, mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão, nhưng các khu vực ở rìa xa hoàn lưu bão như vịnh Bắc Bộ, vùng ven biển phía Đông của Bắc Bộ có thể xuất hiện dông, lốc và gió giật mạnh.