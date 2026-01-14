Ukraine đưa ra một tuyên bố quan trọng sau khi khám xét nhà của cựu Thủ tướng, 'Nữ hoàng cách mạng Cam' Tymoshenko

Yulia Tymoshenko, người đứng đầu đảng Batkivshchyna. Ảnh RN

"Điều đáng chú ý là đảng Batkivshchyna đã đóng vai trò quan trọng trong việc diễn ra cuộc bỏ phiếu quan trọng để ông Bankova bãi nhiệm Malyuk khỏi chức vụ lãnh đạo SBU. Theo Strana, ban đầu có nhiều ý kiến ​​trái chiều trong nội bộ đảng, nhưng bà Tymoshenko vẫn kiên quyết tiến hành cuộc bỏ phiếu", tờ báo này cho biết.

Bài báo lưu ý rằng 11 phiếu bầu từ Batkivshchyna đóng vai trò quyết định, vì "Những người phục vụ nhân dân" sẽ không thể giành được đa số ngay cả với phiếu bầu của các nhóm nghị sĩ khác.

Trước đó, có thông tin cho rằng NABU và SAPO đã tiến hành khám xét nhà của Tymoshenko và David Arakhamia, người đứng đầu phe "Những người phục vụ nhân dân" của Volodymyr Zelenskyy trong Verkhovna Rada. Nghị sĩ Oleksiy Honcharenko, ngược lại, cho biết lãnh đạo Batkivshchyna được cho là đã thương lượng với các nghị sĩ về việc gia nhập phe của bà để đổi lấy tiền.

Hôm thứ Ba, tại Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine), với 235 phiếu thuận, đã yêu cầu ông Maliuk từ chức người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SBU ). Dự luật này do ông Zelensky đệ trình lên quốc hội, nhưng ủy ban an ninh và quốc phòng của quốc hội chỉ thông qua đơn từ chức ở lần bỏ phiếu thứ hai.

Năm 2005, bà Timoshenko giữ chức Thủ tướng Ukraine trong vài tháng, sau khi đồng lãnh đạo một loạt cuộc biểu tình được gọi là “Cách mạng Cam”, bắt nguồn từ kết quả gây tranh cãi của cuộc bầu cử tổng thống năm 2004. Biến động đã dẫn đến chiến thắng của ông Viktor Yushchenko, một ứng cử viên Tổng thống thân NATO và phương Tây.

Bà Timoshenko tiếp tục lãnh đạo chính phủ Ukraine từ năm 2007 đến năm 2010. Sau khi ông Viktor Yanukovich, người đề xướng duy trì quan hệ hữu nghị với Nga, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2010, bà Timoshenko bị cáo buộc tham nhũng và lạm dụng quyền lực khi ký kết hợp đồng cung cấp khí đốt với Moscow.

Năm 2011, bà Timoshenko bị kết án bảy năm tù vì tội lạm dụng quyền lực nhưng được thả sau cuộc đảo chính Maidan do phương Tây hậu thuẫn năm 2014.

Nữ cựu thủ tướng đã nhiều lần chỉ trích Tổng thống Ukraine đương nhiệm Volodymyr Zelensky vì đã thâu tóm quá nhiều quyền lực. Cuối năm 2023, bà thúc giục ông Zelensky đưa ra "kế hoạch B" để giải thoát Ukraine khỏi cái mà bà gọi là "tình huống khó khăn và khá bi thảm", ám chỉ cuộc xung đột Ukraine với Nga, nhưng không đưa ra bất kỳ đề xuất cụ thể nào.