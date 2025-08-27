Nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn chìm trong nước, cảnh báo ngập sâu ven sông do lũ đạt đỉnh

Sáng ngày 27/8, Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ vừa phát đi tin lũ khẩn cấp trên sông Bùi, sông Tích ở TP. Hà Nội.

Hiện nay, mực nước sông Bùi, sông Tích đang lên. Lúc 00hngày 27/8/2025 mực nước trên sông Bùi tại trạm Yên Duyệt là 6,88m (dưới BĐ3: 0,12m), trên sông Tích tại trạm Vĩnh Phúc là 8,01m (trên BĐ3: 0,01m).

Nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiếp tục ngập úng.

Trong 12-24 giờ tới: mực nước trên sông Bùi, sông Tích ở khu vực Hà Nội tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh vào trưa nay (27/8). Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Bùi, sông Tích có khả năng trên mức BĐ3. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm

Lũ trên sông ở mức cao có khả năng gây ngập lụt vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, vùng ven sông với độ sâu ngập là 0,1-0,5m có nơi ngập sâu hơn, thời gian ngập có thể kéo dài 2-3 ngày. Cần đề phòng nguy cơ sạt và xói lở đất bờ bãi ven sông; nguy cơ mất an toàn đối với các tuyến đê.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của mưa to với cường độ lớn, nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại một số khu đô thị, nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội, với độ sâu ngập từ 0,2 - 0,4m, có nơi trên 0,5m; thời gian duy trì ngập từ 1 giờ đến 3 giờ, có nơi thời gian ngập lâu hơn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2.

Cảnh báo tác động của lũ, ngập lụt: Mực nước sông lên cao nguy cơ xảy ra sạt lở, ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, các ngầm, tràn, cầu, cống, đường giao thông khu vực ven sông Bùi, sông Tích.

Lũ, ngập lụt, sạt lở đất ảnh hưởng đến con người, một số khu công nghiệp, khu nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp và sinh hoạt, giao thông của người dân.

Chiều ngày 26/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công văn gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội về triển khai công tác hộ đê, đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với lũ.

Hiện nay, do ảnh hưởng của mưa lớn, lũ trên sông Tích, sông Bùi, sông Đáy trên địa bàn thành phố Hà Nội đang lên. Mực nước lúc 17h ngày 26/8 trên sông Bùi tại Yên Duyệt là 6,34m (trên BĐI 0,34m), sông Tích tại Vĩnh Phúc là 7,45m (dưới BĐIII 0,55m) và dự báo còn tiếp tục lên. Để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục, các công trình đê điều đang thi công dở dang để đảm bảo an toàn.

Tổ chức lực lượng và thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo quy định tại Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 06/01/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu.

Theo dõi chặt diễn biến mực nước lũ trên các triền sông và tình hình đê điều, báo cáo kịp thời các sự cố đê điều về Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai để phối hợp chỉ đạo.